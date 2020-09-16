Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Bekir Develiden Badiyi sokağa atanlara Kim bilir hangi hayvan onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?
AKTÜEL

Bekir Develi Badi'yi sokağa atanlara seslendi: Gerçek sahibine ne hesap vereceksin?

Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

Gazeteci Bekir Develi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattığı Badi'nin hikayesi okuyanları duygulandırdı. Davranışlarından eğitimli olduğu anlaşılan Badi'nin acıkmış bir halde geldiğini sonrasında ise asla gitmek istemediğini söyleyen Bekir Develi, eski sahibinin Badi'yi sokağa attığını ifade ederek şöyle seslendi: ''Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı? Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Bekir Develi, Badi'nin sevimli pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Gazeteci Bekir Develi, Badi'nin sevimli pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Anlattığı hikayeler ile dinleyenlerin ve okuyanların yüreğine dokunan Gazeteci Bekir Develi, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla köpeği Badi'nin hikayesini anlattı.

Üç hafta evvel kapıda buldukları Badi'nin aç ve yorgun olduğunu söyleyen Bekir Develi, bir türlü gitmek istemeyen sevimli hayvanın daha önce bir sahibinin olduğunu fakat terk edildiğini ifade etti.

Yemek aramak için Bekir Develi'nin evinin önünde bekleyen Badi'nin sevimli halleri.

Davranışlarından eğitimli olduğu belli olan Badi, diğer arkadaşları gibi açlıktan, saldırıdan veya üzüntüden ölmedi kendine yeni bir yuva buldu.

Develi, Badi'yi sokağa atanlara şöyle seslendi: O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''

İşte Bekir Develi'nin ağzından Badi:

''Bu şapşiği yaklaşık üç hafta evvel acıkmış bi halde kapımızın önünde otururken bulduk. Onu bahçeye aldık,karnını doyurduk. Geceyi derin derin uyuyarak ve dinlenerek geçirdi. Sabah gider diye düşünerek bahçe kapısını aralık bıraktık ama gitmedi. Ertesi gün mama ve pire ilacı aldık biraz bakım yaptık. Yine gider diye bekledik gitmedi. Bu sefer çevremizdekilere sorduk sahibi var mıdır acaba diye. Dediler ki bazı barınaklar sahipsiz köpekleri ara ara getirip ormana salıyorlarmış. Bazısı açlıktan,bazısı üzüntüden!!!,bazısı da diğer vahşi köpeklerin saldırısından dolayı ölüyormuş. Durum böyle olunca biz de sahiplendik bu şapşiği.

'Badi' koyduk adını. Asla eve hatta balkona bile girmeyi denemiyor. Top atıyorsun getiriyor. Seninle oturup kalkıyor,çağırınca aşkla geliyor.

Belli ki daha önceden bir sahibi varmış ve eğitim görmüş. 'Badi' onca yaşadığı sıkıntılı günlerden sonra şimdi mutlu ve huzurlu. Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı..!?

  • Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! Ben seni tanımıyorum ama eminim Badi seni iyi tanıyor. O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Derdini anlatamıyor şimdi ama mahşerde anlatacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?


Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza
HAYAT
Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şükriye Tutkun'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye tepki: "Haber izlerken utanıyorum"
HAYAT
Şükriye Tutkun'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye tepki: "Haber izlerken utanıyorum"
Abone Ol Google News
Türkiyede olsa yer yerinden oynar

Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

​Fransa'nın 2.5 milyar euro'luk adliye binasını su bastı.
HES kodu bu yüzden önemli

HES kodu bu yüzden önemli

​Karantinada olması gerekirken otogara gidince yakalandı.
İfadeye çağrıldı

İfadeye çağrıldı

Halil Sezai, yaşlı adama öldüresiye dayak atmıştı.

İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi

​Türkiye'de tarihi gün: Korona aşısında ilk aşı yapıldı.

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.