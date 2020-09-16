Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

Anlattığı hikayeler ile dinleyenlerin ve okuyanların yüreğine dokunan Gazeteci Bekir Develi, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla köpeği Badi'nin hikayesini anlattı.

Üç hafta evvel kapıda buldukları Badi'nin aç ve yorgun olduğunu söyleyen Bekir Develi, bir türlü gitmek istemeyen sevimli hayvanın daha önce bir sahibinin olduğunu fakat terk edildiğini ifade etti.

Yemek aramak için Bekir Develi'nin evinin önünde bekleyen Badi'nin sevimli halleri.

Davranışlarından eğitimli olduğu belli olan Badi, diğer arkadaşları gibi açlıktan, saldırıdan veya üzüntüden ölmedi kendine yeni bir yuva buldu.

Develi, Badi'yi sokağa atanlara şöyle seslendi: O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''

İşte Bekir Develi'nin ağzından Badi:

''Bu şapşiği yaklaşık üç hafta evvel acıkmış bi halde kapımızın önünde otururken bulduk. Onu bahçeye aldık,karnını doyurduk. Geceyi derin derin uyuyarak ve dinlenerek geçirdi. Sabah gider diye düşünerek bahçe kapısını aralık bıraktık ama gitmedi. Ertesi gün mama ve pire ilacı aldık biraz bakım yaptık. Yine gider diye bekledik gitmedi. Bu sefer çevremizdekilere sorduk sahibi var mıdır acaba diye. Dediler ki bazı barınaklar sahipsiz köpekleri ara ara getirip ormana salıyorlarmış. Bazısı açlıktan,bazısı üzüntüden!!!,bazısı da diğer vahşi köpeklerin saldırısından dolayı ölüyormuş. Durum böyle olunca biz de sahiplendik bu şapşiği.

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'Badi' koyduk adını. Asla eve hatta balkona bile girmeyi denemiyor. Top atıyorsun getiriyor. Seninle oturup kalkıyor,çağırınca aşkla geliyor.

Belli ki daha önceden bir sahibi varmış ve eğitim görmüş. 'Badi' onca yaşadığı sıkıntılı günlerden sonra şimdi mutlu ve huzurlu. Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı..!?

Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! Ben seni tanımıyorum ama eminim Badi seni iyi tanıyor. O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Derdini anlatamıyor şimdi ama mahşerde anlatacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?





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