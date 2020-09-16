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Hayat Erol Mütercimlerin sözlerine RTÜKten ağır ceza
TELEVİZYON

Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler’in katıldığı bir programda "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini yayınlayan kanala program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Haber Merkezi AA İHA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan Haber Global'in de aralarında bulunduğu bazı televizyon kanallarına program durdurma ve para cezası verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, Erol Mütercimler'in yayın konuğu olduğu "Saynur Tezel ile Kayıt Altında" adlı programda imam hatip mezunları hakkında kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.

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Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasadaki "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlali gerekçesiyle Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
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Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.


Meltem TV ve TELE 1'e ceza

Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüşen RTÜK, programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in, Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayını tartışılırken kullandığı ifadeleriyle eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti. Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

TELE 1'in "Forum Hafta Sonu" programının konuğu Mine Kırıkkanat'ın bazı ifadelerini de yasaya aykırı bulan Üst Kurul, söz konusu televizyon kanalına ayrımcılık gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

FOX'a argo cezası

Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri değerlendiren Üst Kurul, "Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan KANAL YALOVA, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına da yaptırım uyguladı.

Selçuk Tepeli'nin 'düdükleme' sözlerine RTÜK'ten ceza
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Selçuk Tepeli'nin 'düdükleme' sözlerine RTÜK'ten ceza
FOX TV'de ana habere Fatih Portakal'dan sonra gelen Selçuk Tepeli'ye yayındaki konuşması nedeniyle ceza verildi. Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde yüksek otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken “Yani geçen varsa bilir. Orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun” şeklindeki sözlerinde geçen “düdüklenmek” ifadesi nedeniyle RTÜK, Fox TV'ye para cezası verdi.


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