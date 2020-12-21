Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?
AKTÜEL

​Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı: Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?

Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı: Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı getirilen aşıların mutasyona uğrayan yeni virüse karşı etkili olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Spahn, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" dedi. İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü, İngiltere'nin dışında Danimarka, Hollanda, İtalya, Avustralya ve Güney Afrika'da görüldü. Virüsün mutasyona uğramasının ardından Türkiye'den İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün mutasyona uğramış hali ortaya çıktı. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen virüse karşı koronavirüs aşılarının etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle son iki günde dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan açıklama geldi.

"YENİ VİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, aşıların İngiltere'de hızla yayılan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti. Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
DÜNYA
Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

"AŞILAR TAMAMLANMADAN KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR"

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mutasyon paniği
DÜNYA
Mutasyon paniği

5 ÜLKEYE YAYILDI

  • İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü, İngiltere'nin dışında Danimarka, Hollanda, İtalya, Avustralya ve Güney Afrika'da görüldü.

TÜRKİYE'DEN UÇUŞLAR DURDURULDU

Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Twitter’dan yaptığı paylaşımında uçuşların durdurulduğu dört ülkeye gidecek yolcuların bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederek, hiçbir yolcunun mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

THY'den uçuşların durdurulduğu dört ülkeye ilişkin açıklama: Yolcular mağdur edilmeyecek
EKONOMİ
THY'den uçuşların durdurulduğu dört ülkeye ilişkin açıklama: Yolcular mağdur edilmeyecek
Abone Ol Google News
Tüfeği maç olduğunda sıkıyorduk

'Tüfeği maç olduğunda sıkıyorduk'

Polis nefes kesen operasyonla yakaladı.
Siparişlere yetişemiyorum

Siparişlere yetişemiyorum

​500 metre rakımlı ormanda topluyor.
Çine giden ikinci ihracat treni de yola çıktı

Acele etmeyin!

Acele etmeyin!

THY'den dört ülkeye ilişkin açıklama..

​Polisi tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
Durağan eğilime girdi

Durağan eğilime girdi

​Ev ev dolaşıp koronavirüsün izini sürüyorlar.
Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

İki ortak Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor.
Polisin hassasiyeti gönülleri fethetti

Polisin hassasiyeti gönülleri fethetti

​Atatürk büstünü çöpe attı, Türk bayraklarını yakmaya çalıştı.
Karantinaya alındılar

Karantinaya alındılar

Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı.
Küçükçekmece'de acı olay

Küçükçekmece'de acı olay

14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.