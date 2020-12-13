​Belçika'da huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Olay Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl kutlamaların yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

BÜTÜN ODALARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. BBC'nin haberine göre sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Noel Baba, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı. Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

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