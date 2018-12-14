Ben Yoruldum Hayat'ı bir gecede yazdı milyonlar dinledi

'Ben Yoruldum Hayat' türküsüyle milyonlarca kez dinlenen sanatçı Mümin Sarıkaya, türküyü doğum gününden bir gün önce teşekkür niyetiyle yazdığını söyledi. Sarıkaya, "2. Sayfa" isimli programa katılarak canlı yayında dillere destan olan türküsünün hikayesini şöyle anlattı:

"Ben 9 Haziran doğumluyum, 8 Haziran'da gece sosyal medyadan doğum günü mesajları gelmeye başladı. Ama ben o gün şarkı yazabilecek psikolojideydim. Ben de bu insanlara farklı bir teşekkür edeyim bir dörtlük yazayım dedim.

Eve gittim, kalem kendi kendine yazmaya başladı 'ne oluyor?' dedim.

Sabah da heyecanlandım arkadaşlarımı çağırdım. Sonra çaldık ama beğenmedim şarkıyı. O gün de memleketimde İdil Biret'in piyano konseri vardı. Yozgat'ta çok güzel bir salonu vardı orada İdil Hanım'ı dinledik piyanosu falan vardı. Ben de 'acaba bana bu salonu verirler mi?' dedim. Sonra sağ olsunlar verdiler. Sonra bir arkadaşımdan rica ettim iki kamera alıp geldi. Sonra çaldık, söyledik Facebook'a koyduk. Her enter'a bastığımızda onlarca insan paylaştı."

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