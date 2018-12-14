​Seda Sayan 'katil' lafını affetmedi

Ünlü sanatçı Seda Sayan, iddia göre; Etiler'deki mülk sahibi olduğu mekanın işletmeciliğini yapan Mehmet Tuna'nın sözleşmesi olduğu halde boşaltmasını istedi. Olay sonrası iki taraf mahkemelik oldu. Tahliye davası devam ederken Mehmet Tuna hayatını kaybetti. Tuna'nın kızı ise babasının ölümünde Seda Sayan'ı suçladığı için mahkemelik oldu.

Sabah'ın haberine göre, Tuna'nın küçük kızı Deniz Tuna, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tuna, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" diye paylaşım yapan Deniz Tuna, "O sözleri anlık bir kızgınlıkla yazdım" dedi.

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