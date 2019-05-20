Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Berfin Sağlık Bakanlığı girişimleriyle tedaviye hazırlanıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Berfin Sağlık Bakanlığı girişimleriyle tedaviye hazırlanıyor

Hatay'da dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu, estetik ameliyatıyla eski görüntüsüne kavuşacağı günü bekliyor.

Haber Merkezi AA
Berfin Özek ve babası.
Berfin Özek ve babası.

İskenderun ilçesinde yaşayan ve yüzüne dökülen asit nedeniyle adeta hayatı kararan Berfin Özek'in dramına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacak.

Özek ve ailesi, Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağı bildirilen tedavi sürecine hazırlanıyor. 1,5 yılda 5 ameliyat geçirmesi beklenen Berfin'in tek hayali ise eski yüzüne kavuşmak. Berfin Özek, yaptığı açıklamada, ailece çok zor bir süreci atlattıklarını, kabus gibi günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Özek, şöyle konuştu:

"Yüzüme asit dökülme anını hiç hatırlamak istemiyorum çünkü bana çok acı verdi. Adana'da hastanede aylar sonra aynaya baktığımda yüzümün bu kadar kötü olduğunu tahmin etmemiştim. Aynaya bakar bakmaz yere çöküp ağlamaya başladım. Daha sonra da annem gelip sarıldı ve birlikte saatlerce ağladık. Çok kötü günler yaşadım. İlk zamanlar hiç uyuyamıyordum, şu an çok şükür göz kapaklarım olduğu için biraz uyuyabiliyorum."

"Sağlık Bakanımız çok olumlu konuştu"

Tükiye'nin kendisi için kenetlendiğini duyunca çok sevindiğini dile getiren Özek, şunları kaydetti:

"İnsanlar yardım etsin diye umutla bekliyordum. Çok şükür yardım eli uzattılar. Ankara'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretimize geldi. Allah razı olsun, çok yardımcı oldu. Sağlık Bakanımız ameliyatım hakkında çok olumlu konuştu. Yakın zamanda inşallah Bodrum'a gidip ameliyat sürecine başlayacağız. Beni ameliyat edecek doktor da çok olumlu konuştu ve yüzde 80 civarında eski sağlığıma dönebileceğimi söyledi."

REKLAM

Özek, tedavisi için Bodrum'da 1,5 yıl boyunca kalabilecekleri bir ev tahsis edileceğini öğrendiğinde de çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tükiye'nin birçok yerinde insanların kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Özek, "Yüzümden ameliyat olacağım. Gözüm için ise Sağlık Bakanlığı yakından ilgileniyor, inşallah gözümle ilgili de ileride bir gelişme olur. En büyük hayalim eski sağlığıma dönmek. Adana'da iki gözüm de görmüyordu. Çok kötüydü. Bir gözüm şu an çok şükür görüyor." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği zor dönemde en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu belirten Özek, onların bir an olsun yanından ayrılmadığını dile getirdi.

Psikolojisinin gayet iyi olduğunu kaydeden Özek, "Günlük hayatımda enerjik bir insandım. Hayatımda sürekli negatif düşünen biri olmadım. Karşımdaki insanlara sürekli pozitif yaklaşırım. Şu anda da öyleyim. Değişen bir şeyler var aslında ama üzüntümü insanlara göstermeyi sevmiyorum. Tek başıma kaldığımda üzüntümü yaşıyorum." diye konuştu.

"Doktorun yaptığı yüzleri gördükten sonra umudum arttı. Ameliyatı heyecanla bekliyorum" diyen Özek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ameliyat zorlu geçecek, yine acı çekeceğim biliyorum ama iyi olacağıma inanıyorum. Umut dolu günler bizi bekliyor. Allah'tan tek isteğim güzel günler görmek. Tekrar okumaya devam edip güzel şeyler yapmak istiyorum. İnsanlar bana yardım elini uzattı. Sağlık Bakanlığı bizlere çok yardımcı oldu. Bu süreçte de yardımcı olmaya devam edecekler. Yalnız bırakmayacaklarını söylediler. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Tek umutları kızlarının eski haline dönmesi

Baba Yaşar Özek de kızı ameliyat olacağı için mutluluk duyduklarını belirterek, "Sağlık Bakanımız Ankara'da bizimle yakından ilgilendi. Bize her şeyin iyi olacağını söyledi. Gereken bütün imkanları sağladılar. Devlet yetkililerinin çoğu aradı, hepsi sağ olsun. Onlara minnettarım" dedi.

REKLAM

Birçok milletvekilinin kendilerine destek ziyaretinde bulunduğunu, bundan çok duygulandığını anlatan Özek, "İnşallah kızım eski sağlığına kavuşacak. Tek umudumuz kızımın eski haline dönmesi" şeklinde konuştu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
FOTOĞRAF 14
Title
2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.
Title
Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti.
Title
Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi.
Title
Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti.
Title
Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.
Title
Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor.
Title
Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek.
Title
7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti.
Title
Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi.
Title
Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
Title
Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
Title
.
Title
.
Title
.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.


En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Huaweiden kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.
Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

​Bin 700 rakımlı dağa çıkıp toplanıyor, kilosu 3 TL.
'Patır patır dökülüyoruz'

'Patır patır dökülüyoruz'

Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame.

Galatasaray'a <br>'dev' rakipler

Galatasaray'a
'dev' rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu.

Bekleyin ve görün

Bekleyin ve görün

Huawei yasağının ardından Çin'den önlem uyarısı.
Rusya'ya<br>'İdlib' telefonu

Rusya'ya
'İdlib' telefonu

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İlk seferi için<br> geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin<br>fiyatı düştü

15'inin
fiyatı düştü

Marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.