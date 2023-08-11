Berna Laçin Tamer Karadağlı'nın atama kararını sindiremedi: Ben bir soda içeyim

Berna Laçin - Tamer Karadağlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına üst kademe atamalar yapıldı.
Bu kapsamda 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi.
Tamer Karadağlı'nın atama kararının ardından oyuncu Berna Laçin isim vermeden yaptığı bir paylaşımda karara tepki gösterdi.
- "Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma...
- Yok yok değildir ya değildir , gece gece bir hata vardır , yatarız kalkarız uyanırız düzelir, di mi?
- Ben bir soda içeyim"
- Berna Laçin'in imalı paylaşımı "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını hazmedemedi" olarak yorumlandı.
Tamer Karadağlı kimdir?
Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1964 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir.
Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında seslendirme sanatına başlamıştır.
Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk karakterini canlandırmaktadır.
Televizyon dizileri
1993 Ferhunde Hanımlar Selçuk
1999 Babam Olur Musun Erol
1999 Demir Leblebi
2000 Şaşı Felek Çıkmazı Timur
2000 Sarı Evin Esrarı
2000 Artık Sevmeyeceğim Kemal
2001 Nasıl Evde Kaldım Haldun
2002 Çocuklar Duymasın Haluk
2002 Reyting HamdiOkul Müdürü
2004 Çocuklar Ne Olacak Haluk
2004 Yağmur Zamanı Fırat Çağlar
2006 Hayatım Sana Feda Levent Başaran
2006 Arka Sokaklar Sivil Polis
2007 Doktorlar
2007 Fedai Emin Bora
2008 Karamel Çaycı
2008 Kiralık Oda
2008 Son Ağa Salim Ağa Bağcıoğlu
2008 Kırmızı Işık Sunucu
2009 Avrupa Yakası Sivil Polis
2009 Ah Kalbim Kamuran
2009 Altın Kızlar Konuk Oyuncu
2009 Sağlık Olsun
2010 Çocuklar Duymasın Haluk
2011 Adım Bayram Bayram
2012 Acayip Hikayeler Yakup
2013 Çocuklar Duymasın Haluk
2017 Çocuklar Duymasın Haluk
Sunduğu programlar
2012 Güven Bana
2013 Kim Milyoner Olmak İster
2018 Ben Bilmem Eşim Bilir All Star
Rol aldığı oyunlar
Bir Yaz Gecesi Rüyası: William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999
Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Uyarca: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Yer aldığı filmler
2003 Bir Tutam Baharat Mustafa
2005 Beyza'nın Kadınları Fatih
2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Polis
2007 Living & Dying Duca
2009 Suluboya
2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam
2012 Süper Türk Ekber
2016 Pamuk Prens Tamer
2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği