Berna Laçin: ​Tatilden bir döndüm her şey zamlanmış

Twitter'ı etkin bir şekilde kullanan ve attığı tweetlerle zaman zaman gündem olan oyuncu Berna Laçin, uzun tatili sonrası, Twitter'da eleştiri mesaisine başladı. Üç ay boyunca Bodrum'da tatil yapan ve bütün yazı Bodrum'da geçiren Laçin, İstanbul'a gelir gelmez alışverişe koştu. Tatil süresince Cilt bakımı ürünlerini alamadığını ve yüzünü koruması gerektiğini söyleyen Berna Laçin, "Biz kırışsak ne olacak" dedi.

İşte Berna Laçin'in çarşı pazarı eleştirdiği o tweetler:

Yalan yok, cilt bakım ürünleri benim için önemli.Yüzümü uzun yıllar korumam lazım bizim meslekte. İnanın şu an düşünüyorum!Elbet ekmek almayı düşünmek gibi demiyorum ama herkesin ihtiyacı farklı! Dünyanın hiçbir yerinde,bir oyuncu krem alırken düşünmez!Gerisini siz hesap edin! — berna lacin (@bernalacin35) 1 Ekim 2018

Demek istediğim her gelir seviyesi sarsıntı geçiriyor. Dövizle geliri olanlar hariç!Durum böyleyken zaten zar zor geçinenler temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?Yoksa biz kırışsak,yeni tel alamasak nolacak, karnımız doyduktan sonra şükrederiz. Ama ya açlık sınırındakiler :(( — berna lacin (@bernalacin35) 1 Ekim 2018

Neyse işte 3 ay sonra ilk defa İstanbul’da çarşıya çıktım da bir içim fena oldu, öyle dertleşeyim dedim 😔 — berna lacin (@bernalacin35) 1 Ekim 2018

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