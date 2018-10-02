Hayat Berna Laçin Tatilden bir döndüm her şey zamlanmış
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Berna Laçin: ​Tatilden bir döndüm her şey zamlanmış

Berna Laçin: Tatilden bir döndüm her şey zamlanmış

Üç aydır Bodrum'da tatil yapan oyuncu Berna Laçin, İstanbul'a gelir gelmez alışverişe koştu, Twitter üzerinden sosyal mesaj verdi: Yüzümü uzun yıllar korumam lazım bizim meslekte.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berna Laçin
Berna Laçin

Twitter'ı etkin bir şekilde kullanan ve attığı tweetlerle zaman zaman gündem olan oyuncu Berna Laçin, uzun tatili sonrası, Twitter'da eleştiri mesaisine başladı. Üç ay boyunca Bodrum'da tatil yapan ve bütün yazı Bodrum'da geçiren Laçin, İstanbul'a gelir gelmez alışverişe koştu. Tatil süresince Cilt bakımı ürünlerini alamadığını ve yüzünü koruması gerektiğini söyleyen Berna Laçin, "Biz kırışsak ne olacak" dedi.

İşte Berna Laçin'in çarşı pazarı eleştirdiği o tweetler:

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Berna Laçin'den küstah Medine tweeti

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