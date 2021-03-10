Hayat Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor
AKTÜEL

Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor

Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor

Avcılar Belediyesi’ndeki memurlar yaklaşık 5 yıldan bu yana alacaklarının ödenmediğini belirterek, 3 hafta önce başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürdü. Davul ve düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atan memurlar, daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak halay çekip dağıldı.

Haber Merkezi DHA
Eylem yapan memurlar
Eylem yapan memurlar
KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Şube Örgütlenme Sekreteri Zafer Tartar, Avcılar, belediye binası toplanan memurlar adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
  • “Pandemi gerekçe gösterilerek 2020 yılı için zam verilmemiştir. 2021 yılı için ise işveren 150 TL artış teklif etmiş, bu teklif iş yeri meclisince değerlendirilmiş; toplu sözleşmenin bir an önce imzalanması ve iş barışının sağlanması için özveride bulunularak kabul edilmiştir. Fakat işveren müdürler söz konusu olunca belediyenin ödeme zorlukları ve Sayıştay zimmetinden söz edilmemekte, onlara fazla para vermeyi kırmızı çizgi olarak önümüze koymaktadır. Böyle bir dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Pandemi döneminde yayımlanan genelgeyle riskli grupta olan ve idari izinli sayılan personelin tüm hakları eksiksiz ödenmesi gerekirken, idari izinli olan zabıta personelinin maktu mesaisi de kesilmiştir. Sendikamız günlük mesai saatinden fazla çalıştırılan tüm emekçilerin, müdürlerin ve başkan yardımcılarının haklarının ödenmesini istemektedir. Yürürlükteki toplu sözleşmede memurlara ayda 1200 TL ödeme yapılırken başkan yardımcılarına 2350 TL, müdürlere ise 1600 TL ödenmektedir. 2020-21 dönemi için memurlara 150 TL artışı çok gören başkan, yöneticilerine 300 TL artış yapmak istiyor. Memurla yöneticiler arasında maaş farkını daha da arttıran bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz.”

Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
GÜNDEM
Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş

5 YILDIR ÖDENMİYOR

Tartar, memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi, teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmediğini belirterek, şöyle devam etti:

  • “Başkan Turan Hançerli’nin emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, günlük mesai saatinden fazla çalıştırılan tüm emekçilerin, müdürlerin ve başkan yardımcılarının haklarının ödenmesini, pandemi döneminde riskli grupta olan ve idari izinli olan zabıta personelin maktu mesaisi kesilmesine son verilmesini ve yapılan kesintinin iade edilmesini , sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfilik ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz.”

Davul ve düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atan memurlar daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak zılgıt eşlinde halay çekip dağıldı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kreş zammına kadınlardan protesto
GÜNDEM
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kreş zammına kadınlardan protesto

Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi
GÜNDEM
Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi
Abone Ol Google News
Kuruluş Osmandan Afrika açılımı

Kuruluş Osman'dan Afrika açılımı

​31 ülkenin ardından şimdi de Tunus'ta yayımlanacak.
Yapımı bir ay sürüyor

Yapımı bir ay sürüyor

​Kars'tan Japonya'ya gidiyor.
Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'da üçüncü reaktörün temelini attı

'Bunun tarifi yok'

'Bunun tarifi yok'

​Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü.

Altın alacaklara uyarı

Altın alacaklara uyarı

​Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var.

Erdoğan ​AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.
Gurur ve hüzün bir arada

Gurur ve hüzün bir arada

​JÖH timleri Suriye'ye uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.