Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor Avcılar Belediyesi’ndeki memurlar yaklaşık 5 yıldan bu yana alacaklarının ödenmediğini belirterek, 3 hafta önce başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürdü. Davul ve düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atan memurlar, daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak halay çekip dağıldı.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 14:46 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 15:08 DHA