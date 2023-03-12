Besmele ile hattatlar 2024 için yola çıktı

Bir yıl boyu evimizin duvarlarından, çalışma masamızın üstünden eksik olmaz takvimler. Gözümüz hep ondadır. Gözümüzün önünde zaman bir güzellik gibi aksın isteriz. Albayrak Holding ise sadece göze değil gönüllere de ilişen güzellikte her yıl takvimler hazırlıyor.Birbirinden ünlü hattatların el emeği göz nuru bu eserler geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belli bir konu etrafında önce yazılıyor daha sonra ise masa ve duvar takvimi olarak basılıyor. Orijinal eserler ise bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.