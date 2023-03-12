Besmele ile hattatlar 2024 için yola çıktı

Albayrak Holding Hat Sergisi.
Bir yıl boyu evimizin duvarlarından, çalışma masamızın üstünden eksik olmaz takvimler. Gözümüz hep ondadır. Gözümüzün önünde zaman bir güzellik gibi aksın isteriz. Albayrak Holding ise sadece göze değil gönüllere de ilişen güzellikte her yıl takvimler hazırlıyor.Birbirinden ünlü hattatların el emeği göz nuru bu eserler geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belli bir konu etrafında önce yazılıyor daha sonra ise masa ve duvar takvimi olarak basılıyor. Orijinal eserler ise bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
ÖNEMLİ SANATÇILAR
Kelime-i Tevhid konulu 2023 eserleri, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz aralık ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergilenmişti. Serginin ikinci durağı ise Üsküdar Nevmekan Sahil oldu. Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmet Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Miraç, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Eserler daha sonra Anadolu'yu da gezecek. İlk durak 21 Mart'ta Balıkesir olacak.
HADİ BİSMİLLAH
2018 yılından bu yana farklı konular üzerinden hazırlanan takvimlerde yer alan eserlere “ketebe.org” adresinden ayrıntılı olarak ulaşmak mümkün. Ayrıca sitede hattatların hayat hikayeleri de yer alıyor. Site aynı zamanda 3 bine yakın sanatkara ve eserlerine de ev sahipliği yapıyor.
2024 takvim için ise hazırlıklar başlıyor. Ramazan ayında hattatlar Besmele teması üzerinden eserlerini yazacak ve bu eserler gelecek yılın takvimi olarak sanatseverlerle buluşacak.