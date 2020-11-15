Bildiğin sütlacı unut

Yalnızca yemek olarak değil, içecek, sos, hamur, tatlı olarak ta sofralara binbir haliyle gelmiş olan pirinç, Asya’dan bütün dünyaya yayıldı ve hem yetiştirilir, hem de pişirilir oldu.

Dünyanın en sevdiği pirinç pilavının yanında sütlaç da sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda da pişirilir. Bu hafta Portekiz ve Hint sütlaçları tarifleri vereceğiz.

Pirinç, Asya bataklıklarına, yoğun muson yağmurlarının yağdığı topraklara buğdayın yerini tutsun diye verilmiş bir nimet. Yalnızca yemek olarak değil, içecek, sos, hamur, tatlı olarak ta sofralara binbir haliyle gelmiş olan pirinç, Asya’dan bütün dünyaya yayıldı ve hem yetiştirilir, hem de pişirilir oldu. Bütün dünyanın en sevdiği pirinç formu olan pilav dışında, sütlaç ta en popüler pirinçli tatlı olarak sadece Anadolu’da değil, bütün dünyada farklı farklı şekillerde pişirildi.

SÜT VE ŞEKER İKİLİSİ

Sütü pirinçle tatlıya dönüştürmek, elbette şekerin de bulunmasından sonradır. Mesela tarihte, buğday ve sütle pişirilmiş eski bir tatlıya rastlamak oldukça zordur. Ama, pirincin yayılması ve şekerin keşfi, gerek beyaz, gerek siyah pirinçlerin dünyada sütle ve şekerle birlikte kase tatlılarının yapımında kullanılmasını ilham etmiş gibi görünüyor. Dünyanın değişik yerlerinde, baldo, yasmin, basmati, esmer pirinç sütlaç yapımının ana malzemesi . Osmanlı’da ise, ıslatılıp hafifçe dövülerek kırılmış pirinçler sğtlaç yapımında kullanılırdı. Belki Osmanlı sarayı sütlü tatlılarının en önemli farkı, ince bir detayda gizlidir. Osmanlı’da her sütlü tatlıya bir fiskecik tuz atmak adeta bir gelenektir.

Pirinç ve şekerin dışında, hindistan cevizi sütü, krema, tarçın, zencefil, kakule gibi baharatlar, vanilya, portakal kabuğu, gül suyu, limon suyu, üzüm, ceviz ve badem, hurma ve bal da dünya sütlaçlarının lezzetine lezzet katmak için kullanılan diğer malzemelerdir.

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Fırında sütlaç gibi kimi özel tariflerde yumurta da bu malzemelere eklenir. Mezopotamya’dan Avrupa’ya kek gibi kesilecek kadar sert ya da aş kıvamında çeşit çeşit sütlaçlar görmek mümkündür. Gelin, şimdi , kimi özel zamanlarda da pişirilen sütlacın dünyadaki çeşitli tariflerinden örnekler verelim. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Payasa (Hint Sütlacı)

Malzemeler

- 4 yemek kaşığı basmati pirinci - Bir çay bardağı hindistan cevizi sütü

- 2 su bardağı süt - 7 yemek kaşığı şeker - Bir yemek kaşığı pirinç unu

- Bir çay kaşığı kakule tozu - Bir fincan antep fıstığı - Bir fincan kuru üzüm

-Yarım limon kabuğu rendesi

Yapılışı: Basmati pirincini yıkayalım, tencereye koyalım. Üzerine şeker, hindistan cevizi sütü, pirinç unu ve sütü ilave edelim karıştıra karıştıra pişirelim. Kakule tozunu ilave edelim. Kuru üzümleri ılık su ile yıkayalım. Pişirdiğimiz sütlacı kaselere paylaştırıp yarım saat dinlendirelim. Üzerine kuru üzüm ve dövülmüş antep fıstığı ilave edelim. Afiyet olsun.

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Arroz Doce

(Portekiz Sütlacı)

MALZEMELER

- 2 su bardağı pirinç

- 2 su bardağı su

- 4 karanfil

- Bir çubuk tarçın

- Bir yumurta sarısı

- Bir yemek kaşığı pirinç unu

- Bir su bardağı hindi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayalım ve karanfil, tarçın ilave ederek sıcak su ile ıslatalım. Ayrı bir yerde, yumurta sarısı, pirinç unu ve kremayı iyice çırpalım. Suyunu çekip şişmiş pirince kremalı pirinç ununu ilave edip bir taşım kaynatalım. Daha sonra hindistan cevizi sütünü ilave edip 3-4 dakika daha pişirelim. Çubuk tarçını çıkartalım. Sütlacımızı kaselere bölelim. Kırıklanmış kurabiye veya dövülmüş fındık ile servise alalım. Afiyet olsun.