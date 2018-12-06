Hayat Bilinçsizce kullandı Eti çürümeye başladı
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Steroid'i bilinçsizce kullanan sporcunun et çürüdü! Steroid nedir? Steroidin zararları

Bilinçsizce kullandı: Eti çürümeye başladı

Vücut geliştirme sporcusu Daniel Marquis'in hayatı bilinçsiz steroid kullanımı sebebiyle kabusa döndü. Eti çürümeye başlayan genç adam, Kolombiya'da ameliyat olsa da dikişlerinin patlaması sonucu şifa bulamadı. Parası biten sporcu, sosyal medyadan kampanya başlatarak gerekli olan 30 bin doları mahsur kaldığı hastanede toplamaya çalışıyor.

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Kolombiya'da ameliyat olan adam dikişleri patlayınca tekrar eski haline döndü.
Kolombiya'da ameliyat olan adam dikişleri patlayınca tekrar eski haline döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan 28 yaşındaki Daniel Marquis, steroid kullanımı sebebiyle ciddi bir enfeksiyon kaptı.

Eti çürümeye başlayan Daniel, ameliyat olmak için Kolombiya'nın yolunu tuttu fakat 10 bin dolarlık ameliyat dikişlerin patlaması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Parası biten Daniel, Kolombiya'da hastanede mahsur kaldı.

Sporcu genç tedavi masrafları sebebiyle gerekli 30 bin doları toplamak için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 15 bin dolar bağış yapıldı.

Daniel şimdi mahsur kaldığı hastanede tedavi masrafları için gereken 30 bin doların bir an önce toplamayı ve eski sağlığına tekrar kavuşmayı hayal ediyor.

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