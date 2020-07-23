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Hayat Bir acı veda daha Pınar Gültekinin, Özgecan Aslanla ilgili paylaşımı ortaya çıktı
AKTÜEL

Bir acı veda daha: Pınar Gültekin’in, Özgecan Aslan'la ilgili paylaşımı ortaya çıktı

Muğla’da eski arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin’in (27) cenazesi Bitlis’in Hizan ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Gültekin’in 2015’te yine kendisi gibi canice öldürülen Özgecan Aslan için sosyal medyada “Sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter” yazdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla’da vahşice katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cenazesi, Bitlis Hizan’da toprağa verildi.
Muğla’da vahşice katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cenazesi, Bitlis Hizan’da toprağa verildi.

Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Naaşın Hizan Merkez Camii’ne getirilişi sırasında anne Şefika Gültekin’in feryadı yürekleri dağladı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pınar’ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Gültekin’in cenaze törenine, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gültekin’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pınar Gültekin

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

DELİLLERİ GÖRÜNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu arada Pınar Gültekin cinayeti zanlısının yalanları “delillerle” çürütüldü. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin, yüzlerce görüntü, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve telefon kayıtlarından ulaştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Avcı’nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark eden ekipler, bu sefer elde edilen delillerle zanlının karşısına çıkınca cinayet aydınlatıldı.

ÇOK SAYIDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlının 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz’da Menteşe ilçesinde alışveriş merkezinde bir araya geldiği belirlendi. Ayrıca Avcı’nın, kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ekiplerin, adresini verdiği akaryakıt istasyonundan “İki pet şişe benzini neden aldın?” sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı detaylarıyla anlattı. Avcı, ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin’in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Öldürdüğü Gültekin’i bir varile koyarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını kaydeden zanlı, daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.

Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı

Özgecan’a ağlamış

Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan paylaşımı

Pınar Gültekin’in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin’in Özgecan için “Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter” tweeti attığı görüldü. Yine Gültekin başka bir tweetinde, “Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı” dediği de belirlendi.

Vahşet evi

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev.

Muğla’da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylası’ndaki bağ evi görüntülendi. Evin içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Bayramda götürecektim

Sıdık Gültekin
  • Pınar Gültekin babası Sıdık Gültekin, cenazenin defninin ardından açıklama yaptı. Kızının derslerinde başarılı ve neşe dolu biri olduğunu aktaran Gültekin, şöyle konuştu: “Üniversiteyi bitirmişti ve beni bekliyordu. Bayramda gidip götürecektim ama götüremedim. Bir kemik parçası getirdim toprağa gömdüm. Artık bundan sonra gerçekten bu katliamlar dursun. Pınar’lar ölmesin diyorum. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Artık yeter. Türkiye’de her kız öğrencinin başına bir nöbetçi mi dikmek lazım? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okuyamayacak mı? Bu bir vahşettir. Buna söyleyecek söz de bulamıyorum. Gerçekten de yok.”

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
OYNAT 00:45
Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.
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