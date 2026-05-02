Bir Adam Yaratmak beyaz perdede

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i şair kimliği ile tanırsınız daha çok. Fikir adamıdır da… Fikir sancısını ve felsefesini ise en çok piyeslerinde görürüz. Evet, Sakarya Türküsü, Kaldırımlar ya da Zindandan Mehmet’e Mektup ile kitlelerin zihninde yer edinen Kısakürek ciddi bir piyes yazarıdır. İlk piyesi Tohum’u, dönemin tiyatro duayeni ve Türk tiyatrosunun kurucu ismi kabul edilen Muhsin Ertuğrul sahnelemiştir. Reis Bey ile Bir Adam Yaratmak ise Üstad’ın en çok bilinen tiyatro eserleridir. Reis Bey, Mesut Uçakan tarafından 1988’de sinemaya uyarlanmıştır. 1977’de ise Bir Adam Yaratmak TRT için Yücel Çakmaklı tarafından mini dizi olarak uyarlanmıştır. Ve Bir Adam Yaratmak, yazılışından 89 yıl sonra ilk kez sinema perdesine çıktı. Yönetmen ise Murat Çeri…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’I BİR DAHA BÖYLE GÖREMEYEBİLİRİZ

Filmin başrolü Engin Altan Düzyatan… Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile ekran tarihine adını yazdıran Düzyatan ilk kez böyle bir bağımsız yapım ile izleyici arşısına çıkıyor. Belki de bir oyuncunun altına gireceği en ağır yüklerden birini omuzlamış Düzyatan. Baş karakter Hüsrev’in ruh bunalımının yansıması olan tiratları ve sancısını yansıtan gitgelleri canlandırmak kolay değil. Engin Altan Düzyatan’ın rolün ağırlığı altında ezilmediğini söyleyebiliriz. Unutulmaz bir oyunculuk beklentisi ise tam olarak karşılık bulmuyor. Oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu…

ÖZEL SEKTÖRÜN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ

Bir Adam Yaratmak gibi bir eserin sinema pedesine çıkacak olması başlı başına mühim. Sinema tarihimizde benzeri az görülen bir temsildir bu. Necip Fazıl Kısakürek’in temsil ettiği fikir dünyasının derinlikli anlatımının filmsel dil ile anlatılması çok kıymetli. Yönetmen ve yapımcı Murat Çeri’yi tebrik etmek lazım. Filme destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile ana sponsor Eminevim’i de tebrik etmek lazım. Özellikle özel teşebbüsün sinemayı desteklemesinin hayati derecede önem arz ettiği günümüzde Eminevim’in katkısı alkışı hak ediyor. Devamının gelmesini arzu ederiz. Ve elbette özel sektörün kıymetli firmalarının benzer şekilde katkılarının artarak devam etmesinin sağlanması lazım. Filmin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen galasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılmış olması da ayrıca mühim…





TİYATRODAN SİNEMAYA UYARLAMAK

Sinemanın en zor alanlarından biri uyarlamadır. Edebiyat ya da tiyatro gibi müstakil sanat eserlerinin sinemaya aktarılması kurmaca film yapmaktan daha zor diyebiliriz. Çünkü mevcut bir sanat eserini alıp, yeni bir sanat eserinin formuna ve esaslarına göre yorumlamak, uyarlamak gerekir. Yani eseri, neşet ettiği sanatın esaslarından ‘kurtarmak’, yeni zemin üzerine bina etmek, sinemanın esaslarına uydurmak lazım gelir. Bir Adam Yaratmak filmini bu açıdan değerlendirdiğimizde karşımıza kırmızı çizgilerle çevrili bir çerçeve çıkıyor. Zira yönetmen Murat Çeri, Üstad’ın oğlu merhum Mehmet Kısakürek’e söz verdiği üzere “eseri özründen koparmamak” motivasyonu ile hareket etmiş. Metinler bu yüzden yazılı haliyle kalmış. Sinematografik olarak birçok görsel ve kurgusal deneme ile bu duvar aşılmaya çalışılmış. Fekat söz konusu hassasiyet eseri tiyatrodan çıkarıp tam olarak sinemaya vardıramamış. Üstad’ın eserini ele alıp yeniden yorumlamak ciddi bir sorumluluk elbette. Bu bakımdan mevcut manzarayı anlamak mümkün. Zaten Bir Adam Yaratmak’ın sinema perdesinde yer alması bile başlı başına kıymetli. İzleyicisinin bol olması, filmin konuşulması ve benzerlerinin perdeye çıkması için teşvik sağlanması gerekli.







