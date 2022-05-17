Bir aile kaç çocuğa sahip olmalı? AREDA'nın araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Günümüzde sahip olunmak istenen çocuk sayısı ailenin yapısına, aile ilişkilerinin yoğunluğuna, kadının çalışma durumuna, eşlerin eğitim düzeyine ve ailenin ekonomik imkânlarına bağlı olarak değişiyor. Ailenin eğitim düzeyinin artışına ve kadının çalışma durumuna bağlı olarak çocuk sayısı da düşüyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 32’Sİ 3 ÇOCUK GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞTİ

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının ideal çocuk sayısı düşüncesini ve çocukların sosyal hayata katılımlarıyla ilgili değerlendirmelerini gözler önüne serdi.

Anket sonucunda, katılımcıların yüzde 35,3’ü’nün 2 çocuk düşüncesini paylaştığı tespit edildi.

Kadınlarda bir veya 2 çocuğa sahip olma isteği erkeklerden daha fazla iken, ileri yaştaki katılımcıların ise gençlere göre daha fazla oranda tek çocuğa sahip olmak istedikleri belirlendi.

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Öte yandan ilköğretim eğitimi olanlar, diğer eğitim düzeyine sahip olanlara göre daha fazla oranda tek çocuk sahibi olmayı istediğini ifade etti.

Yüzde 31,6’sı bir ailenin sahip olması gereken çocuk sayısının 3 olduğunu düşünürken, yüzde 14,9’unun ortak görüşü ise 4 çocukta birleşti. 5’ten fazla çocuk isteyenlerin sayısı da yüzde 7,6 oranında sınırlı kaldı.

HAYAT Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı boş vaktini nasıl geçiriyor?

“ÇOCUKLAR DERS VE SINAV YOĞUNLUĞU NEDENİYLE SOSYALLEŞEMİYOR”

Katılımcıların yüzde 70,2’sinden, kendilerine yöneltilen “Çocukların arkadaşlarıyla yeterince vakit geçirerek sosyalleştiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise hayır cevabı geldi.

Türkiye’de çocukların yaşadığı en büyük zorluk, eğitimin başlangıç kademelerinden itibaren kendilerini buldukları sınav maratonu olmakla birlikte, yoğun sınav maratonları çocuklarda asosyal bir kişiliğin yanı sıra, yalnızlık duygusuna ve psiko-sosyal sorunlara yol açıyor.

Araştırmaya katılan dört kişiden üçüne yakın kesim, çocukların arkadaşlarıyla yeterince vakit geçirerek sosyalleşemediğini düşündüğünü belirtti.

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Erkekler yüzde 65’lik oranla, kadınlardan daha fazla bu konudan şikayetçi olduğunu belirtirken, orta yaştaki katılımcılar da diğerlerine göre daha fazla oranda çocukların arkadaşlarıyla yeterince vakit geçirerek sosyalleşemediklerini söyledi.

Araştırmaya göre, internetin çocukların bilgi edinmesini sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 13,3’le sınırlı kalırken, çocukları yalnızlaştırdığını düşünen katılımcılar yüzde 57,8, kötü alışkanlıklara yol açtığını düşünenler yüzde 18,2, çocukların sağlığını bozduğunu düşünenler ise yüzde 10,7 düzeyinde seyretti.

Kadınlar erkeklere göre daha fazla oranda internetin zararlarından şikayetçi olurken, gençler ise diğer kuşaktaki katılımcılara göre internete daha olumlu yaklaştı.

FOTOĞRAF 21 Areda Survey yeni seçim anketini sonuçlarını açıkladı. <br><br><br>Firma tarafından yapılan ankette vatandaşlara \"Bu Pazar seçim<br>olsa hangi partiye oy verirsiniz\" şeklinde soruldu. Çıkan sonuca göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 36,9'luk oranla ilk sırada yer alıyor.<br><br>İkinci sırada ise Cumhuriyet Halk Partisi yer alıyor. Bir diğer yapılan anket ise vatandaşlara Millet İttifakı \"Ortak aday çıkarabilecek mi?\" sorusu soruldu. <br><br>Uzun süredir ortak aday tartışmaları ile gündemden düşmeyen Millet İttifakı'nı ortak aday çıkarabileceğine ilişkin güvenin anket sonucuna göre azaldığı anket sonucunda gözler önüne seriliyor. MİLLET İTTİFAKINA OLAN İNANÇ AZALDI<br><br>Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 58,6 iken, yüzde 41,4 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. <br><br>Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, bu düşüncede olanların oranının önceki aylarla karşılaştırıldığında düşüş gösterdiği ortaya çıktı. KADINLARIN ORTAK ADAY İNANCI DAHA DÜŞÜK<br><br><br>Araştırmaya göre, erkekler yüzde 62 ile kadınlara göre daha fazla oranda Millet İttifakı’nın ortak bir adayda birleşeceği düşüncesini savundu. <br><br>Kadınlar ise yüzde 54,9’luk oran ile bu konuda erkekler kadar iyimser değil. <br><br>Öte yandan, ilköğretim ve lise mezunu olanların üniversite mezunlarına göre daha fazla oranda Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarmasına inandığı tespit edildi. GENÇLER, ORTAK ADAY ÇIKACAĞINA İNANMIYOR <br><br><br>Orta ve ileri yaştaki katılımcılar, ortak aday çıkacağına inandıklarını ifade etti. <br><br>55 yaş ve üstündeki katılımcıların yüzde 78,4’ü ortak aday çıkabileceğine inanıyorken, gençlerin yüzde 58,7’si, hayır diyerek ortak aday çıkabileceğine inanmadığını vurguladı. BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?<br><br>Önümüzdeki yıl yapılması beklenen Genel Seçim de hangi partinin<br>kazanacağı yeni hükümetin kim olacağı vatandaşlar tarafından en çok merak<br>edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. <br><br>Areda Survey, vatandaşlara \"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz\" diye sordu. Yapılan anket sonucuna göre oy oranları şöyle;<br><br>AK PARTİ: %36,9 CHP: % 25,1<br> İYİ PARTİ %11,8 MHP: %10,1 HDP: %9,4<br> YENİDEN REFAH: %1,3 ZAFER PARTİSİ: %1.1 SAADET PARTİSİ: %1,0 DEVA: %0,9 MEMLEKET PARTİSİ: %0,7 TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %0,4 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: %0,3 GELECEK PARTİSİ: %0,2 DİĞER: %0,8 Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Millet İttifakı'ndaki aday krizi anketlerde Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi siyasi partilerin son oy durumlarına ışık tuttu. Yapılan anket çalışmasına göre Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 36,9'luk oranla ilk sırada yer alırken, Millet İttifakı cephesinde ortak aday belirsizliği konusu anketin en dikkat çeken hususu oldu. Areda Survey'in nisan ayı sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58'i, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyor, bu oran mart ayında ise yüzde 72 düzeyindeydi. Peki hangi parti ne kadar oy oranı aldı? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları...

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FOTOĞRAF 7 Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkileri, başından itibaren inişli çıkışlı bir seyir izlemesine ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi sürdürme konusundaki iradesi ve temasları her alanda devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği önemini ve gerekliliğini korumayı sürdürürken, Türk halkının da bu konu hakkındaki görüşleri farklılık göstermeye devam ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in gerçekleştirdiği “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi\" anketi de Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri ve Türk toplumundaki dikkat çeken AB algısını gözler önüne serdi.<br> Areda'nın katılımcılara yönelttiği, “Sizce Türkiye AB'ye girmeli midir?\" sorusuna karşılık, Türk halkının yüzde 51'inden Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda destek gelmedi. Yüzde 48,6'lık oranla girmeliyiz cevabını verenler içerisinde, kadınlar, 25-34 yaş arası kişiler ve lisans mezunlarının çoğunluğu dikkat çekti. Buna bağlı olarak, AB'ye girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, AB'ye girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi.<br> AB'YE ÜYE OLMAK İSTEMEYENLER, TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ TEHLİKEYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR<br><br>Türkiye AB'ye girmelidir diyenlerin yüzde 36,7'si, bu konuya ilişkin ekonomik istikrarın artacağını ve sürdürülebilir büyümenin sağlanacağını gerekçe gösterirken, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda standartların iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 10,7 olarak seyretti. Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunanların yüzde 24,5'i Türkiye'nin egemenlik bağımsızlığının zarar göreceğinden endişeli olduğunu öne sürerken, yüzde 15,5'lik kısım ise AB'nin dağılacağını düşündüğünü ifade etti. “MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE\"<br><br>“Türkiye'nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?\" sorusuna cevap verenlerin yarıdan fazlası Türkiye'nin merkez ülke olduğunu düşünürken, her dört kişiden birinin Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak gördüğü belirlendi. Bu da Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı bağlantısız ve çok yönlü dış politikanın topluma yansıdığını gösterdi. Dış politikanın merkez ülke anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini savunanların oranı da yüzde 62 düzeyinde seyretti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 50,7'si Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylerken, yüzde 49,3'ü ise Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görmediğini ifade etti. YÜZDE 66'SI “TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN AB'YE ÜYE OLMACAK\" DİYOR<br><br>Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı Türkiye'nin hiçbir zaman AB'ye üye olamayacağını düşündüğünü belirtti. Bu fikri savunanların başında 18-24 yaş aralığı, lise mezunları ve erkekler gelirken, yüzde 20,6'lık dilim uzun vadede, yüzde 14'lük dilim ise kısa vadede üyeliğin gerçekleşeceğine inandığını belirtti. ŞANGAY ALTERNATİF DEĞİL<br><br>Katılımcılara yöneltilen, “Türkiye, AB'ye alternatif olarak Şangay Beşlisine üye olmalı mıdır?\" sorusuna karşılık, kamuoyunda zaman zaman tartışılan ve AB'ye alternatif olarak Şangay'a dahil olma fikrinin toplumsal karşılığı bulunmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 61,1'lik kısmının olumsuz yanıt verdiği soruda, her on kişiden altısı, Şangay Birliğine karşı çıktığını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 90'lık oranla büyük bir çoğunluğu, AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünmediğini belirtirken, yüzde 10'luk kısım ise olumlu karşıladı. Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden 'Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması' CAWI ile gerçekleştirildi. Areda Survey araştırdı: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok Areda Survey'in gerçekleştirdiği, "Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi" araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51'i, Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırma şirketinin yaptığı araştırma anketine 2 bin kişi katılım sağladı.

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