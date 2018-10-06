Hayat Bir çocuk gölde bin 500 yıllık kılıç buldu
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Bir çocuk gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde ayağına bir şeyin takıldığını hisseden 8 yaşındaki Saga, 1500 yıllık bir kılıç buldu. Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın "çok iyi korunmuş" olduğunu açıkladı. Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı.

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Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.
Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.

Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü'nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı. İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Saga'nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti. Saga "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim" dedi.

Ağaç dalı sandılar

Saga'nın babası Andy Vanecek ise kızının önce garip bir sopa ya da ağaç dalı bulduğunu düşünmüş. Daha sonra, kızının bulduğu "sopaya" bakmasını istediği bir arkadaşı bunun bir tarihi eser olabileceğini söylemiş.

Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın "çok iyi korunmuş" olduğunu açıkladı. BBC'nin haberine göre, Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı ve 3. yüzyıldan kalma bir broş buldular. Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.

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