Bir çok kişi bu hataya düşüyor: Sıcak havalarda klima kullanıyorsanız aman dikkat

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, rekor sıcaklıkların görüldüğü son günlerde evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klima kullanımının arttığına dikkat çekti. Hava sıcaklığının özellikle İzmir'de 40 derece civarında seyrettiğini ve yapılan uyarılara göre daha da yükseleceğini söyleyen Gürel, tüketicilere klima kullanımı konusunda bazı uyarılarda bulundu. Yeni nesil teknolojiye sahip klimaları belli aralıklarla açıp kapatmanın sakıncalı olduğunu ifade eden Gürel, "Hava sıcaklığının giderek artmasıyla evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı ister istemez zorunluluk haline geldi. Klimanın derecesini ayarlarken 17 derecelere kadar düşürmemek gerekir. Dışarısı 40 derece iken biz ortam sıcaklığını 24-25 derecede tutarsak yeterli olur. Çünkü dışarıdan içeriye girdiğimizde, yani 40 dereceden 15 derece kadar soğuk bir ortama girdiğimizde vücudun alışması açısından da sıkıntılar meydana gelir. Frekans kontrolü sağlayan çalışma prensibine sahip olan inverter teknolojisine sahip klimalar bütün gün çalışır durumda tutulabilir. Klimalar ihtiyaca binaen kendi kapasitesini ayarlayabilir. Bu da elektrik faturalarının makul seviyede tutulmasını sağlar. Yani ara ara kapatmamak gerekir. Cihazınızı kapattığınızda bir anda ortam ısınmaya başlar. Onu tekrar soğutmak için cihazı tekrar açtığınızda tüketim fazla olur" dedi.

'Klimadan yangın çıkmaz'

Klima kaynaklı yangın durumunun asılsız olduğunu dile getiren Arslan Çağlayan Gürel, olası yangın tehlikesinin elektrik hatlarından kaynaklanabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Klimadan yangın çıkmaz. Bu durum klimanın teknolojisine terstir. Yangın çıkma ihtimali bizim klimayı beslediğimiz elektrik hatlarıyla ilgilidir. Doğru yetkili servis ve yetkin elektrikçiler tarafından yapılmayan elektrik bağlantıları sebebiyle maalesef yangın riski ortaya çıkabiliyor. Klima yüksek akım çeker. Biz prizden elektrik hattı çekersek risk teşkil eder. Onun yerine elektriği binanın ya da dairenin ana giriş hattından veya buattan almalarını tavsiye ediyoruz. Üretici firmanın istediği kablo kesitine göre elektrik hattı çekmemiz gerekiyor."

Yetkili servis dolandırıcılığına dikkat

Klima montaj, bakım ya da arıza durumlarında mutlaka yetkili servis ile çalışılması gerektiğini ifade eden Gürel, son dönemde konuyla ilgili dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekip "Bütün firmaların yetkili servis bulundurma zorunluluğu var. Bu Türkiye Standartları Enstitüsü'nün yayınladığı bir şartname gereğidir. Sahada yetkili servis maalesef bulunmadığını duyuyoruz. Ticaret Bakanlığı özellikle son tüketiciyi korumak için ciddi anlamda çalışıyor. Yetkili servisinize üretici firmanın 444 ile başlayan çağrı merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelen servisten bir şüpheniz varsa Bakanlığın servis.gov.tr internet sitesinden eve gelen servisin o firmanın yetkili servisi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Maalesef dolandırıcılıklar oluyor. Çünkü dışarısı çok sıcak, bakım tamir ihtiyacı olduğunda zamanla ilgili gecikmeler oluyor. Fırsatçılar, yani yetkili olmayan servisler cihaza müdahale edebiliyor. Bu tip fırsatçıların çalışan cihaza zarar verme durumları da maalesef söz konusu olabilir" dedi.

Klima satın alırken de yetkili servis ve yetkili bayiler aracılığıyla alışveriş yapılmasını tavsiye eden Gürel, cihazların bakımları konusunda da uyarılarda bulunup, "Cihaz bakımının da mutlaka yaz ya da kış aylarının başlangıcında yapılması gerekir. Bu sayede cihazın elektrik tüketimi açısından avantaj sağlamak mümkündür. Klimanın kapağını açtığınızda toz filtreleri bulunur. Bu filtreleri suyla yıkayıp yerine takabilirsiniz. Bunu ayda bir kez yapmanız cihazınızın performansını arttırır" ifadelerini kullandı.







