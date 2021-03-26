Hayat Bir kızı cinayete kurban giden anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
AKTÜEL

Bir kızı cinayete kurban giden anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi

Bir kızı cinayete kurban giden anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi

Adana’da 22 yıl önce komşusunun cinsel saldırısına uğrayıp öldürülen 11 yaşındaki Tuğçe’nin annesi Döne Omitağ (50), acı olaydan iki yıl sonra ilik kanserine yakalanan diğer kızı Elif Omitağ için yardım istedi. Kızının hayata tutunduğunu, ancak sırtındaki tümör nedeniyle felç kaldığını belirten Omitağ, “Benim tek isteğim, kızım Elif’in temiz, güzel şartlarda yaşamasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Bir kızı cinayete kurban giden anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
Döne Omitağ, kızını biberonla besliyor.

Adana Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde oturan Hayati ve Döne Omitağ çiftinin 1999 yılında, o dönem 11 yaşında olan kızları Tuğçe, komşularının cinsel saldırısına uğrayıp, öldürüldü. Komşu kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olaydan bir yıl sonra Hayati Omitağ motosiklet kazası geçirdi. İyileşme süreci zor geçen Hayati Omitağ bir de KOAH hastalığına yakalandı. 2001 yılında ise ailenin kalan 5 çocuğundan kızları Elif’in omuriliğinde tümör görüldü ve ilik kanseri tanısı konuldu. Bugün 25 yaşında olan Elif, yatağa bağlı halde yaşıyor. Kendisinin de vertigo hastası olduğunu kaydeden anne Döne Omitağ ise hasta oldukları için çalışamadıklarını, bundan dolayı kızları Elif’e iyi şartlarda bakamadıklarını kaydetti.

İlik kanseri hastası Elif Omitağ
İlik kanseri hastası Elif Omitağ

Suriyeli Ömer'in yardım çığlığı: Görme yetisini he geçen gün kaybediyor
HAYAT
Suriyeli Ömer'in yardım çığlığı: Görme yetisini he geçen gün kaybediyor

‘ONUN YANINDA AĞLAMAMAYA ÇALIŞIYORUM’

Kızı Elif’in 7 yaşında hastalık belirtisi vermeye başladığını ve rahatsızlığının ilerlediğini ifade eden Döne Omitağ, kızının artık tamamen yatağa bağlı yaşadığını söyledi. Kızlarını çok sayıda doktora götürdüklerini söyleyen Omitağ, tek isteğinin Elif’in mutlu bir hayat sürmesi olduğunu belirtti. Annelik görevini ölene kadar yerine getireceğini ve elindeki tüm şartları Elif için kullanacağını ifade eden Omitağ şöyle konuştu:

  • “Durumumuz kötü ama çok şükür harama el sürmedik. Elimizden geleni yaptık ama eşim de ben de rahatsızlığımızdan dolayı çalışamıyoruz. Son bir yıldır benim de sağlık durumum iyi değil. Kızım için aldığımız bakım parasıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Bir anne olarak çok kötüyüm. Kızımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Kızımın altını bezliyorum ama hastalığı çok olduğu için bezi çabuk kirleniyor, bitiyor. O zamanlarda poşet bağlamak zorunda kalıyorum. Ben onun yanında ağlamamaya çalışıyorum. Acılarımı içimde yaşayıp uyurken ağlıyorum”

‘YARDIM ELİ UZATILSIN İSTİYORUM’

Bir evladını daha kaybetmek istemediğini belirten Döne Omitağ, “Bana yardım eli uzatılsın istiyorum. Allah, yapandan da yapmayandan da razı olsun. Benim tek isteğim, kızım Elif’in temiz, güzel şartlarda yaşamasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum” diye konuştu.

Göçük altında kalan annenin yardım çığlığı 112 kayıtlarında: 4 bebeğim var ne olursunuz yardım edin!
OYNAT 02:05
Göçük altında kalan annenin yardım çığlığı 112 kayıtlarında: 4 bebeğim var ne olursunuz yardım edin!
İzmir'de 6.6'lık deprem sonrası çöken bir binanın altında çocuklarıyla kalan vatandaşın panik halleri ve yaşanan can pazarı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtlarına yansıdı.


Abone Ol Google News
Ülkenin yarısı geçirdi

Ülkenin yarısı geçirdi

​Uzmanlar, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanıldığını söylüyor.
Baskında böyle yakalandılar

Baskında böyle yakalandılar

​Fatih'te kaçak işletilen sağlık kliniğine operasyon.
Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7inci sırada

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Uçağı kullanan tüm ülkelere satılacak.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.
Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.
O taş olmasaydı yoktuk

O taş olmasaydı yoktuk

Trabzon'da derede can pazarı, saniye saniye kaydedildi.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."
60 yıldır bu işi yapıyor

60 yıldır bu işi yapıyor

​"Artık kimse yapmak istemiyor, meslek can çekişiyor."

Çip kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlara zam gelebilir
Teknoloji

Çip kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlara zam gelebilir

Xiaomi, küresel çip kıtlığının telefon maliyetlerini artırabileceğini söylüyor. Bununla birlikte akıllı telefonların fiyatları önemli oranda yükselebilir. Üretim konusundaki krizin ne zaman aşılabileceği ise belli değil.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama: Yardıma hazırız
Gündem

Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama: Yardıma hazırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Karaismailoğlu, ''2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz'' dedi.
Türk genci Kanada'daki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım
Dünya

Türk genci Kanada'daki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım

Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Üniversitesinde eğitim gören Kuthan Çelebi, Kanada genelinde düzenlenen Genç Uzay Girişimcileri yarışmasında ekibiyle üçüncü oldu. Türkiye'de uzay sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Çelebi, "Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık programını ilgiyle takip ediyorum. Uzay alanında edineceğim tecrübelerimi ileride ülkeme fayda sağlamak için kullanmayı arzuluyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.