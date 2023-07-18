Bir uyarı da Sağlık Bakanlığından geldi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Aşırı sıcaklardan dolayı Konyaaltı Plajı'nda da yoğunluk yaşanmadı. Sahilde denize girenlerin sayısının az olduğu, kafeteryaların da boş olduğu dikkati çekti.