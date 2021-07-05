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Bir zamanlar balık tutulan barajdı: Sular çekilince vatandaş tarım yapmaya başladı

Gövde hacmi ile Türkiye’nin en büyük 3. barajı olma özelliğini taşıyan Altınkaya Barajı’nda kuraklığın etkisiyle zamanla sular çekildi. Suların çekildiği alanda ise şimdi tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Haber Merkezi İHA
Bir zamanlar balık tutulan barajdı: Sular çekilince vatandaş tarım yapmaya başladı​
Tarlada genelde mısır, buğday, ayçiçeği gibi ürünler yetişiyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı zamanla kuraklığın etkisiyle suyun aktığı yatak küçüldü. Bu durumu fırsat bilen çevredeki çiftçiler ise bir zamanlar balıkların yüzdüğü yerde tarım yapmaya başladı. Genellikle mısır, buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiği barajın çevresinde hayvanlar bile otlamaya başladı. Havandan görüntülen baraj ve çevresi, halı desenlerini andıran görüntüleri ortaya çıkardı.

Vezirköprü Karanar Mahallesi sakinlerinden Recep Balcı, "Gördüğünüz gibi baraj çok alçaldı. Kuraklık çekmekteyiz. Alçalan yerlerde ise silajlık mısırlar, buğday gibi tarım ürünleri yetişiyor. Bu barajın yükselmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

VATANDAŞ EKİM YAPTI

Mahalle sakini Süleyman Çelebi ise "Su yolun kenarına kadar geliyordu. Şimdi aşağıya kadar çekildi. Vatandaş baraj çekildi diye ekim yaptı. Zaman zaman su basıyor, ondan da zarar görüyor. Aşağı yerlerde hayvanlar var" diye konuştu. Bu sene mevsimin yağışlı geçmesi dolayısıyla barajın normal seviyesinde olduğu öğrenildi.

Sular çekildi yüzlerce mezar ortaya çıktı: Yakınları dua etmek için geliyor
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İlginç olay, Onikişubat İlçesi İsmailli Mahallesi Sır Barajı’nda yaşandı. 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı. Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.
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Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur’an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade ettiler.
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Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, “Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Benim başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip birlikte toplu duamızı ediyorduk” dedi.
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Bölgenin çevredeki üç köyün mezarlık alanının olduğunu söyleyen Bayram Koska, “Burası önceden İsmailli, Orhangazi ve Sarı Ahmetli köylerinin mezarlık alanıydı. Burada büyüklerimiz yatıyor. Bugün de buraya geldik suların çekilmesi sonrası mezarları ziyaret ederek dualarımızı ilettik” dedi.
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Köy sakinlerinden Adem Koska ise, “Mezarlık her yıl çıkmıyor bizler takip ediyoruz. Mezarlığın ortaya çıktığı zaman duamızı yapıyoruz tabi insan hüzünleniyor. Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunuyor” dedi.
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Sular çekildi yüzlerce mezar ortaya çıktı: Yakınları dua etmek için geliyor
Kahramanmaraş'ta baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 300 yıllık yerleşim yerine ait köy mezarlık alanı ortaya çıktı.. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade etti.

Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
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Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
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Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.
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150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.
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Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.
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Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti.
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Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.
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Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.


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