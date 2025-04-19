Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bitter çikolata sevenlere kötü haber: Artık üretmeyecekler

Bitter çikolata sevenlere kötü haber: Artık üretmeyecekler

12:4219/04/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de "değişen damak tadı" nedeniyle dünya çapında meşhur olan çikolataların üretiminde yeni bir karar alındı.

İngiltere'de "değişen damak tadı" nedeniyle çikolataların üretiminde yeni bir karar alındı.


Toblerone'u üreten Mondelez şirketinin bir sözcüsü, 360 gr'lık bitter çikolatayı üretmeme gibi “zor bir karar” aldıklarını söyledi.


The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre açıklamada, “Bunun bazı tüketiciler için hayal kırıklığı yaratabileceğini anlamakla birlikte, Toblerone'a yatırım yapmaya devam ediyoruz” denildi. Ürünün Birleşik Krallık dışında üretiminin durdurulup durdurulmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.


Duyuru, İngiltere'nin çikolata satışlarının genellikle yükseldiği Paskalya resmi tatil hafta sonuna girdiği sırada geldi.


Dün sosyal medya kullanıcıları, insanları stok yapmaya çağırdı.


Bazı internet sitelerinde stoklar tükendi

Bu meşhur çikolata barının, mucidi Theodor Tobler'in soyadı ile güneybatı Avrupa'daki Noel geleneklerine özgü kızarmış bademli nuga şekerlemesi olan torrone'nin birleşiminden oluştuğuna inanılıyor.


Bitter çikolatalı Toblerone'un sonu, “Dubai çikolatası” olarak adlandırılan, Antep fıstığı kreması ve kızarmış künefeden oluşan bir dolgu içeren, kıyılmış yufkadan yapılan geleneksel bir Ortadoğu tatlısı olan çikolatanın tadına varmasıyla geldi.


Haber aynı zamanda aralık ayında rekor seviyeye ulaşan kakao fiyatlarının yükseldiği bir dönemde geldi. Ulusal İstatistik Ofisi rakamlarına göre çikolata fiyatları mart ayına kadar olan yılda yüzde 13.6 oranında arttı.

#Çikolata
#Bitter Çikolata
#İngiltere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?