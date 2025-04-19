Bitter çikolata sevenlere kötü haber: Artık üretmeyecekler

İngiltere'de "değişen damak tadı" nedeniyle çikolataların üretiminde yeni bir karar alındı.





Toblerone'u üreten Mondelez şirketinin bir sözcüsü, 360 gr'lık bitter çikolatayı üretmeme gibi “zor bir karar” aldıklarını söyledi.





The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre açıklamada, “Bunun bazı tüketiciler için hayal kırıklığı yaratabileceğini anlamakla birlikte, Toblerone'a yatırım yapmaya devam ediyoruz” denildi. Ürünün Birleşik Krallık dışında üretiminin durdurulup durdurulmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.





Duyuru, İngiltere'nin çikolata satışlarının genellikle yükseldiği Paskalya resmi tatil hafta sonuna girdiği sırada geldi.





Dün sosyal medya kullanıcıları, insanları stok yapmaya çağırdı.





Bazı internet sitelerinde stoklar tükendi

Bu meşhur çikolata barının, mucidi Theodor Tobler'in soyadı ile güneybatı Avrupa'daki Noel geleneklerine özgü kızarmış bademli nuga şekerlemesi olan torrone'nin birleşiminden oluştuğuna inanılıyor.





Bitter çikolatalı Toblerone'un sonu, “Dubai çikolatası” olarak adlandırılan, Antep fıstığı kreması ve kızarmış künefeden oluşan bir dolgu içeren, kıyılmış yufkadan yapılan geleneksel bir Ortadoğu tatlısı olan çikolatanın tadına varmasıyla geldi.



