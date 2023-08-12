BKM ekibi Tamer Karadağlı'ya çirkin gönderme yaptı: Şükriye Tutkun açtı ağzını yumdu gözünü

BKM oyuncuları Tamer Karadağlı'nın göreviyle dalga geçti, tepkiler çığ gibi büyüdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken bir isim yer aldı. Resmi Gazete'deki karara göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı hakkındaki gelişme meslektaşlarını rahatsız etti.
Bir araya gelen dört BKM oyuncusu Tamer Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak
"Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları"
notuyla Instagram hesaplarından yayınladı.
Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti. Oyuncular için "
Sizin 2 kat yaşınızdaki usta oyuncuyu tiye almak size yakışmadı"
ve "
Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın"
yorumları yapıldı.
ŞÜKRİYE TUTKUN'DAN BKM OYUNCULARINA TEPKİ
ŞÜKRİYE TUTKUN'DAN BKM OYUNCULARINA TEPKİ
Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Şükriye Tutkun o görüntüleri görünce açtı ağzını yumdu gözünü. Tutkun X hesabından;
"Gerçekten hiç hoş değil çok çirkin izlemeye dayanamadım, utandım. Meslektaşlarına bu saygısızlığı yapanlardan ne beklenir? Ne kadar basitleşmişiz, hiç üşenmeden kurgulayıp itibarsızlaştırmaya çalışmaları na inanamıyorum. İnadına herkes daha da çok seviyor Karadağlı’yı."
diyerek tepki gösterdi.
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14 dakika önce