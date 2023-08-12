BKM ekibi Tamer Karadağlı'ya çirkin gönderme yaptı: Şükriye Tutkun açtı ağzını yumdu gözünü

"Gerçekten hiç hoş değil çok çirkin izlemeye dayanamadım, utandım. Meslektaşlarına bu saygısızlığı yapanlardan ne beklenir? Ne kadar basitleşmişiz, hiç üşenmeden kurgulayıp itibarsızlaştırmaya çalışmaları na inanamıyorum. İnadına herkes daha da çok seviyor Karadağlı’yı."