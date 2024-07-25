BM artan sıcaklığın etkilerine karşı uyardı: Her yıl yarım milyon kişinin ölümüne sebep oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM binasında gazetecilere iklim değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.
Ölümcül etkilere karşı uyardı
İşçilerin korunmasının diğer önemli bir husus olduğunu dile getiren Guterres, küresel iş gücünün yüzde 70'nin aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu bildirdi.
Guterres, aynı zamanda ekonomi ve toplumların dayanaklılığını artırmak gerektiğinin altını çizdi.
Guterres, ülkelerin fosil yakıt tüketimini hızlı bir şekilde sonlandırması gerektiğini belirterek, dünya liderlerine bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.