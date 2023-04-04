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Hayat

BM: Burkina Faso'daki insani durum her zamankinden daha endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso'da her 5 kişiden 1'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunların yarısının çocuk olduğunu bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM ve ortakları, Burkina Faso'ya yönelik 2023 yılı için insani müdahale planını duyurdu.

15:53 . 4/04/2023 Salı
AA
Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso'da her 5 kişiden 1'i (4,7 milyon kişi) insani yardıma ihtiyaç duyarken, her 10 kişiden 1'i (1,9 milyon kişi) ülke içinde yerinden edildi.

İnsani yardım konusunda, bu yıl özellikle ulaşılması zor bölgelerde yaşayanlar ile acil ihtiyaçları olan 3,1 milyon kişiye öncelik verilecek.

Bu yıl ilk kez Burkina Faso hükümeti de ulusal müdahale planı geliştirdi. BM ve ortaklarının 2023 için belirlediği insani müdahale planının, bu ulusal planı tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtiliyor.
"Burkina Faso'daki insani durum her zamankinden daha endişe verici"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkina Faso'daki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Abdouraouf Gnon-Konde, "2023'te Burkina Faso'daki insani durum, her zamankinden daha endişe verici. Bu plan, son derece önceliklidir ve acil yardıma ihtiyacı olan 3,1 milyon kadın, erkek ve çocuğu desteklemeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

İnsani yardıma ihtiyacı olanların yarısını çocukların oluşturduğunu kaydeden Gnon-Konde, tek amaçlarının savunmasız sivillere yardım ulaştırmak olduğunu belirtti.

İnsani erişim ve mali kısıtlamalarla ilgili zorluklara rağmen BM'nin 2022 insani müdahale planı aracılığıyla 338,5 milyon dolar tutarında fon elde edilmiş ve Burkina Faso'da 2,2 milyondan fazla kişiye yardım sağlanmıştı.



#BM
#Burkina Faso
#insani yardım
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