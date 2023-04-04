BM: Burkina Faso'daki insani durum her zamankinden daha endişe verici

Burkina Faso
Burkina Faso'da her 5 kişiden 1'i (4,7 milyon kişi) insani yardıma ihtiyaç duyarken, her 10 kişiden 1'i (1,9 milyon kişi) ülke içinde yerinden edildi.
İnsani yardım konusunda, bu yıl özellikle ulaşılması zor bölgelerde yaşayanlar ile acil ihtiyaçları olan 3,1 milyon kişiye öncelik verilecek.
İnsani yardıma ihtiyacı olanların yarısını çocukların oluşturduğunu kaydeden Gnon-Konde, tek amaçlarının savunmasız sivillere yardım ulaştırmak olduğunu belirtti.
İnsani erişim ve mali kısıtlamalarla ilgili zorluklara rağmen BM'nin 2022 insani müdahale planı aracılığıyla 338,5 milyon dolar tutarında fon elde edilmiş ve Burkina Faso'da 2,2 milyondan fazla kişiye yardım sağlanmıştı.