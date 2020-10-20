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Hayat Boluda koyunları kurt saldırısında telef olan ailenin yüzünü Pakdemirli güldürdü Bakanımızdan Allah razı olsun
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Bolu'da koyunları kurt saldırısında telef olan ailenin yüzünü Pakdemirli güldürdü: Bakanımızdan Allah razı olsun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koyunları kurtların saldırısı sonucu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftine 21 koyun hediye etti. Sarıot çiftiyle görüntülü görüşen Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımız yanınızda, teşkilatımız yanınızda, Valimiz yanınızda. Üzülmeyin, sadece üretime devam edin" dedi. Üretici Nigar Sarıot ise "Bunlara da öbürlerine baktığım gibi bakacağım. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun mağduriyetimizi giderdiler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli, koyunları telef olan Sarıot çiftiyle görüntülü görüştü.
Bakan Pakdemirli, koyunları telef olan Sarıot çiftiyle görüntülü görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudurnu'ya bağlı Gürçam köyünde yaşayan ve sürüsüne 15 Ekim'de kurt saldırması sonucu 21 koyunu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi. Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edildi. Ayrıca yine Pakdemirli'nin talimatıyla 250 kilogram arpa ile 15 balya ot da aileye verildi.

"Üretime devam edin"

Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında İzmir'den telefonla arayarak Nigar Sarıot ile görüntülü konuştu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, koyunların nasıl telef olduğu konusunda "Nigar anne" diye seslendiği Sarıot'tan bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, konudan haberdar olur olmaz talimat verdiğini belirterek "Bakanlığımız yanınızda, teşkilatımız yanınızda, Valimiz yanınızda. Siz üzülmeyin, sadece üretime devam edin. Allah yolunuzu açık etsin. Eşiniz Kadir Bey de üzülmesin." dedi.

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  • Koyunların hayırlı olmasını dileyen Pakdemirli, "Bir tek ricam var. Şimdi yeniden 30 tane koyunun oldu. Bunların sayılarını 60 çıkartalım. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan." diye konuştu.

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"Çok sevinçliyiz"

Nigar Sarıot, koyunlarının telef olmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli'nin yardımının kendisini duygulandırdığını dile getiren Sarıot, "Allah razı olsun. Sesimizi duydular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Koyunlara çok iyi baktığını söyleyen Sarıot, "Bunlara da öbürlerine baktığım gibi bakacağım. Can bunlar. Çok sevinçliyiz. Gururluyuz. Allah razı olsun mağduriyetimizi giderdiler." dedi.

"Torunlarım için bakıyorum"

Kadir Sarıot ise sürüyü otlatırken tansiyonu düştüğü için 10 dakika kadar uyuduğunu, uyandığında koyunlarını bulamadığını söyledi. Koyunlarını kurtlar tarafından telef edilmiş şekilde görünce büyük üzüntü yaşadığını aktaran Sarıot, "İzmir'de yaşayan İnci ve Çınar isimli 2 torunum var. Senede bir sefer geliyorlar. Burada kuzularla koyunlarla oynuyorlar. Koyunlara onlar için bakıyorum. Onun için de büyük üzüntü yaşamıştım." diye konuştu. Sürüyü emek vererek büyüttüğünü anlatan Sarıot, Bakan Pakdemirli'nin hediyesi için çok sevindiğini dile getirdi.

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