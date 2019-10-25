Hayat Bu evi gören şaşırıp kalıyor Bir çok antika eşyayı bulmak mümkün
AKTÜEL

Bursa haberleri: Bu evi gören şaşırıp kalıyor!

Bu evi gören şaşırıp kalıyor: Bir çok antika eşyayı bulmak mümkün

Bursa’nın İnegöl ilçesinde emekli bir bankacı, evini müzeye dönüştürdü. Gören gelip baktıklarında ise şaşıp kalıyorlar. Mehmet Şah Tay, bu malzemelerin bir çoğunun hurda olduğu için çöpe atıldığını belirterek, "Bir tane hobi olarak topladım, daha sonra giderek çoğaldı ve müze oldu. Bine yakın eşya var burada, hepsi çalışır vaziyette. Bunların çoğu ikinci el, hurdadan toplama eşyalar çokta. O kadar değerli eşyalar yok, ama eskileri anlattıkları için güzel eşyalar" dedi.

Haber Merkezi IHA
Bu müzede elektronik aletler, tarım aletleri daha aklınıza gelebilecek bir çok şeyi görmek mümkün.
Bu müzede elektronik aletler, tarım aletleri daha aklınıza gelebilecek bir çok şeyi görmek mümkün.

Merkez Bankası’ndan emekli olan Mehmet Şah Tay, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi. Evin en alt katında eski radyolardan plaklara, siyah beyaz televizyondan eski tarım aletlerine kadar bir çok antika eşyayı bulmak mümkün.

Müze değil çay evi
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Müze değil çay evi

Mehmet Şah Tay aslen Diyarbakırlı, ama uzun yıllardır İnegöl’de ikamet ediyor. Merkez Bankası’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu. İnegöl bağlı edebey mahallesinde yaptırdığı 3 katlı evin alt katını bir müzeye çevirdi. Bu müzede elektronik aletler, tarım aletleri daha aklınıza gelebilecek bir çok şeyi görmek mümkün.

Tay, son olarak böyle eşyaları kullanmayanların atma yerine kendisine ulaştırmasını istedi.

Mehmet Şah Tay, bu malzemelerin bir çoğunun hurda olduğu için çöpe atıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

  • "Bir tane hobi olarak topladım, daha sonra giderek çoğaldı ve müze oldu. Bine yakın eşya var burada, hepsi çalışır vaziyette. Bunların çoğu ikinci el, hurdadan toplama eşyalar çokta. O kadar değerli eşyalar yok, ama eskileri anlattıkları için güzel eşyalar. Görenler gelip geziyorlar, geçmişi yad ediyorlar, görünce çok şaşırıyorlar. Gelen önce bir kaç eşya sanıyor, ama gelip gördüklerinde gözlerine inanamıyorlar.
  • İçeriye girdiklerinde hayretler içerisinde kalıyorlar. 20 radyom var. Plak var, ev aletleri çok. Diyarbakır yöresine ait bir çok halı var. Kılınç, tüfek, tabanca çiftçilikte kullanılan malzemelerimiz var. Eski teraziler, lambalar, siyah beyaz televizyon, gümüşlükler, eski sandıklar, yayık var. Bunların hiç birini satmayı düşünmüyorum. Belki dışarıda birileri için fazla değerli olmayabilir, ama benim için hepsinin ayrı bir kıymeti var."

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5 Yıl önce teröristlerin yaktığı Ziya Gökalp Müzesi küllerinden doğdu

Burayı görenler gelip geziyorlar, geçmişi yad ediyorlar, görünce çok şaşırıyorlar.

Eskiden kullanılan koltuk takımları, yatak odası takımları, yüz yıllık halılarla evine farklı bir görünüm kazandıran Mehmet Şah Tay, zamanın büyük bölümünü burada geçirmekten mutlu olduğunu ifade etti. Tay, son olarak böyle eşyaları kullanmayanların atma yerine kendisine ulaştırmasını istedi.

Eski eşyaların hepsi bu müzede yer alıyor.
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