Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TLye mal oldu
AKTÜEL

Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün'ün maskesiz çektirdiği fotoğrafa 900 TL ceza kesildi.
İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün'ün maskesiz çektirdiği fotoğrafa 900 TL ceza kesildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan müdür yardımcısının maskesiz halde çektirdiği fotoğraf pahalıya patladı. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • ''14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır"

Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.

Koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istediler
GÜNDEM
Koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istediler

Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve yaşamını yitirdi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve yaşamını yitirdi

Uzmanı uyarıyor: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
KORONAVİRÜS
Uzmanı uyarıyor: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
Abone Ol Google News
Trabzonda maç başladı

Trabzon'da maç başladı

​Bordo mavililer sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Vanlı balıkçılar domuz buldu

Vanlı balıkçılar domuz buldu

'Gölde canavar olmasını çok isterdik.'
YouTubeun kararı ne anlama geliyor?

YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

​Tüm sosyal medya platformlarını harekete geçirecek.

Türkiye<br>harekete geçti

Türkiye
harekete geçti

Lübnan'daki ​15 bin Filistinli mülteciye yardım ulaştırıldı.

Şimdi savunma sanayimiz için iki katı çalışacağız.

4 otomobile çarptı

4 otomobile çarptı

​Trafiğin ortasında epilepsi nöbeti geçirince olanlar oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.