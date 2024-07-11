Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Ankara'da sağanak bekleniyor. Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 11-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.









İstanbul Valiliği uyardı





İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.





Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.





İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





Bugün hava nasıl olacak?





MARMARA





Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





EDİRNE 26°C, 39°C





Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL 24°C, 31°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.





KIRKLARELİ 25°C, 35°C





Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ 22°C, 29°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.









EGE





Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR 18°C, 33°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ 25°C, 38°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR 27°C, 36°C





Parçalı ve az bulutlu





MUĞLA 24°C, 35°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ADANA 26°C, 37°C





Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA 26°C, 35°C





Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





HATAY 24°C, 35°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ISPARTA 19°C, 35°C





Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler veöğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





İÇ ANADOLU





Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ANKARA 19°C, 32°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ÇANKIRI 18°C, 35°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ESKİŞEHİR 19°C, 33°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





SİVAS 17°C, 34°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Düzce ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu'nun doğusu ile ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU 15°C, 31°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.





DÜZCE 21°C, 32°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP 22°C, 27°C





Parçalı bulutlu





ZONGULDAK 21°C, 28°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA 20°C, 33°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ARTVİN 18°C, 32°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN 22°C, 29°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON 24°C, 29°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU





Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır öğleden sonra Ardahan ile Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 12°C, 30°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam sağana ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS 12°C, 28°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA 21°C, 38°C





Parçalı yer yer çok bulutlu





VAN 16°C, 31°C





Parçalı yer yer çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 21°C, 42°C





Parçalı ve az bulutlu





GAZİANTEP 23°C, 38°C





Parçalı ve az bulutlu





SİİRT 25°C, 40°C





Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA 28°C, 41°C





Parçalı ve az bulutlu











