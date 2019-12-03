Hayat Bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüş Hindistanda bir kaplan 5 ayda bin 300 kilometre katetti
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Bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüş: Hindistan'da bir kaplan 5 ayda bin 300 kilometre katetti

Hindistan'da bir kaplan 5 ayda bin 300 kilometre mesafe katetti. Gündüz saklanıp gece hareket ettiği belirlenen kaplan radyo vericili tasma ile takip edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hindistan'da bir kaplanın bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüşü gerçekleştirerek, 5 ayda yaklaşık bin 300 kilometre mesafe katettiği belirtildi.

7 bölgeyi gezdi

Yerel basındaki haberlerde, şubatta radyo vericili tasma takılan kaplanın, haziran sonuna doğru Maharaştra eyaletindeki vahşi yaşam sığınağından ayrıldığından bu yana eyalette 7 bölgeyi gezdiği, 5 ayda yaklaşık 1300 kilometre katettiği vurgulandı.

Gündüz saklanıp gece harekete geçen kaplanın, yaban domuzu ve sığırlarla beslendiği ifade edildi.

Yetkililer, insanlarla herhangi bir olay yaşamayan kaplanın 5 ayın sonunda Maharaştra'daki bir doğal yaşam parkına ulaştığı bilgisini paylaştı.

Eş ve yiyecek arıyor

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsünden Dr. Bilal Habib, BBC'ye yaptığı yaptığı açıklamada, kaplanın bölgede yiyecek ve bir eş arıyor olabileceğini belirterek, "Hindistan'daki potansiyel kaplan alanlarının tamamı dolu ve yeni kaplanlar daha fazlasını keşfetmek zorundadır" dedi.

Vahşi yaşam yetkilileri, "istenmeyen kazalardan kaçınmak" için hayvanın yakalanması ve en yakındaki ormana yeniden yerleştirilmesi gerekebileceğini kaydetti.

Hindistan'da kaplan sayısının artmasına rağmen uzmanlar, bu vahşi hayvanların yaşam alanlarının daraldığını ve barınma sıkıntısı çektiğini belirtiyor.

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