Bulduğu bilgisayar ve 10 bin TL'yi sahibine teslim etti

Gündem

Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı. Köy sakinlerinden Mustafa Bal, "Dünyada liderlik yapabilecek kişiler bu sülaleden çıkabiliyor. Bu da bize onur ve gurur verdi. Buradaki ev sülalesine Sarıoğlangiller derler. Boris Johnson'ın sarılığı da o sülaleden geliyor zaten" dedi.