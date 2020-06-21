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Hayat Bursada dehşet verici görüntüler Çatıya düşen yıldırımı saniye saniye görüntüledi
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Bursa'da dehşet verici görüntüler: Çatıya düşen yıldırımı saniye saniye görüntüledi

Bursa'da üç katlı bir binanın üstüne yıldırım düştü. O anlar ise, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıldırım isabet eden binanın ikinci katında oturan Murat Keskin, "Şimşekler çaktığında yakına düştüğünü hissedebiliyordum. En son çaktığında eve düştüğünü hissettim. O an elektrikler kesildi. Modem yandı. Buzdolabı yandı. Televizyon bozuldu. her şey bir anda gitti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yıldırımın düştüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Yıldırımın düştüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kestel ilçesinde meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. Bursa genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisini artırması üzerine özellikle Kestel ilçesi ve yakınlarına çok sayıda yıldırım düştü. Düşen yıldırımlardan biri, mahalledeki 3 katlı bir binanın üstüne isabet etti. O anlar ise, mahalle sakinlerinden Seyhan Sivrikaya'nın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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'Bir anda yıldırım düştü'

Yıldırım düşme anını görüntülemek amacıyla cep telefonuyla kayıt aldığını söyleyen Seyhan Sivrikaya, "Yağmur yağmaya başladı. Yıldırım düşmeye başladı. Ben de görüntü yakalayabilir miyim düşüncesiyle cep telefonumun kamerasını açtım. Anlık bir olay. Bir anda yıldırım düştü. Bende ağır çekimde kayıt yapıyordum. Yıldırımın düşme anını yakaladım. Şaşırdım. Eşim çok korktu. Komşunun zilinde arıza oluştu. Gittik kablolarını kopardık. Susmayınca pillerini çıkardık. Ben korkmadım. Zaten o anı bekliyordum. Çocuğum şaşırdı ama eşim korktu" dedi.

İstanbul yağmura teslim: Sağanak yağış çileye dönüştü
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
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Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı.
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Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
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Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.
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Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.
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Bazı bölgelerde vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini halı ve battaniyeler ile örttü.
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İstanbul yağmura teslim: Sağanak yağış çileye dönüştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Sele dönüşen yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağıştan trafik de olumsuz etkilendi. Caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yollarda kaldı.

'Her şey bir anda bozuldu, yandı'

Yıldırım isabet eden binanın ikinci katında oturan Murat Keskin ise, "Evde oturuyorduk. Evde kimse yoktu. Şimşekler çaktığında yakına düştüğünü hissedebiliyordum. En son çaktığında eve düştüğünü hissettim. O an elektrikler kesildi. Modem yandı. Buzdolabı yandı. Televizyon bozuldu." diye konuştu.

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  • Çatıya çıktıklarında yıldırım düştüğünü gördüklerini belirten Keskin, "Aklımıza bile gelmezdi. Evimizin yanında bulunan inşaatta iş makinesi vardı. Muhtemelen elektriği ondan çekti. Çatıya çıktığımızda tuğlalar parçalanmıştı. Yerler tuğla parçasıyla dolmuştu" ifadelerini kullandı.

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