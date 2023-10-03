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Hayat

Bursa'dan Burdur'a uzanan anlamlı yolculuk: 3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 dişi kızıl geyiğin Burdur’a nakledildiğini, ardından doğaya yerleştirildiğini duyurdu.

Halil Akkoç
17:24 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Kızıl geyikler, Bursa'dan Burdur'a götürüldü.

Kızıl geyikler, Bursa'dan Burdur'a götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "
Bursa Bölge Müdürlüğümüze bağlı kızıl geyik üretme istasyonunda bulunan 3 adet kızıl geyik yeni yaşam alanında... Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi” kapsamında Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 adet dişi kızıl geyiğin nakli Burdur’a gerçekleştirildi
" denildi.
"İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleşen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işlemi de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı bir yarış verilerek yapıldı"
ifadeleri kullanılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa’dan Burdur’a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur’a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi."

#Kızıl geyik
#Bursa
#Burdur
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