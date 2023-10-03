Bursa'dan Burdur'a uzanan anlamlı yolculuk: 3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

Kızıl geyikler, Bursa'dan Burdur'a götürüldü.
"3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa’dan Burdur’a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur’a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi."