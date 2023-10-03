Bursa'dan Burdur'a uzanan anlamlı yolculuk: 3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

"İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleşen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işlemi de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı bir yarış verilerek yapıldı"

"İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleşen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işlemi de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı bir yarış verilerek yapıldı"

"3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa’dan Burdur’a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur’a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi."