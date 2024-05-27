|
Hayat

Çadır kentteki katliam sonrası ünlü isimler İsrail'e ateş püskürdü: Allah senin belanı versin

Ünlü sanatçılar Haluk Levent, Sinan Akçıl ve Murat Kekilli, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah'ta yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam saldırısına ateş püskürdü.

09:22 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:34 - 27/05/2024 Pazartesi
Diğer
Arşiv
Arşiv

İsrail, Gazze Şeridi ve Filistin'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin Refah'ta sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenlemesine ünlü sanatçılardan tepki geldi.


'ALLAH BELANI VERSİN İSRAİL!"


Birçok toplumsal olaya sessiz kalmayan Sinan Akçıl İsrail'e ateş püskürdü. Akçıl paylaşımında, "Bu neyin kini ulan neyin kini!!Katil pislik Netanyahu Allah senin belanı versin! 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuklardan ne istiyorsun! Terörist İsrail!" dedi.


'KAHROLASIN NETANYAHU!'


En az 40 Filistinlinin şehit edildiği saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, İsrail'in saldırı sonrası yaptığı açıklamaya tepki göstererek,

"İsrail Ordusu: ‘Refah'ın bombalanması sonucunda yangın çıktı ve siviller yaralandı. Olay inceleme altında ve ilgili soruşturma sürüyor.’ Baktılar ki dünya ayağa kalktı hemen inceleme, soruşturma kelimelerini kullanmaya başladılar. Klasik kirli savaş taktiği. Kahrolasın Netenyahu!" dedi.


Ünlü şarkıcı Murat Kekilli ise resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail şimdi de masum sivil insanları yakmaya başladı! Allah belanı versin İsrail!" ifadelerini kullanarak İsrail'e tepki gösterdi.




#İsrail
#refah
#Katliam
#Murat Kekili
#Sinan Akçıl
#Haluk Levent
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı