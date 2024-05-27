Çadır kentteki katliam sonrası ünlü isimler İsrail'e ateş püskürdü: Allah senin belanı versin

İsrail, Gazze Şeridi ve Filistin'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin Refah'ta sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenlemesine ünlü sanatçılardan tepki geldi.
'ALLAH BELANI VERSİN İSRAİL!"
Birçok toplumsal olaya sessiz kalmayan Sinan Akçıl İsrail'e ateş püskürdü. Akçıl paylaşımında, "Bu neyin kini ulan neyin kini!!Katil pislik Netanyahu Allah senin belanı versin! 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuklardan ne istiyorsun! Terörist İsrail!" dedi.
'KAHROLASIN NETANYAHU!'
"İsrail Ordusu: ‘Refah'ın bombalanması sonucunda yangın çıktı ve siviller yaralandı. Olay inceleme altında ve ilgili soruşturma sürüyor.’ Baktılar ki dünya ayağa kalktı hemen inceleme, soruşturma kelimelerini kullanmaya başladılar. Klasik kirli savaş taktiği. Kahrolasın Netenyahu!" dedi.
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli ise resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail şimdi de masum sivil insanları yakmaya başladı! Allah belanı versin İsrail!" ifadelerini kullanarak İsrail'e tepki gösterdi.