Çalılıklara takılan peçeli baykuşu kurtardı

İlçeye 27 kilometre mesafedeki Karacasöğüt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlker Demirel, önceki gün tarlasında karpuz toplarken çalılıklara takılan bir peçeli baykuş fark etti. Demirel, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan baykuşu bulunduğu yerden kurtararak su ve yiyecek verdi.

İlker Demirel

Doğaya saldı

Yırtıcı bir tür olan baykuşu mahalle kahvehanesine götüren Demirel, kuşu arkadaşlarına da gösterdi. Sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılan baykuş, uçarak gözden kayboldu.

Çiftçi İlker Demirel, "Baykuşu bulduğumda çalılıklara takılmış, hareketsiz haldeydi. Vücudunda yara yoktu, aç kaldığı için bitkin düşmüştü. Onu ellerimle besledim, kendine geldi. Ardından da ait olduğu yere, doğaya saldım" diye konuştu.

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