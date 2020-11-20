Camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti. Cuma namazı kılacak olan vatandaşlar ise camiler bugün kapalı mı, cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz yasaklandı mı?

CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor.

HAYAT 20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZI KILABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

KORONAVİRÜS Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler

GÜNDEM Bugün sokağa çıkma yasağı var mı: Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor?