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Camide namaz kılınacak mı: Kovid-19 nedeniyle cemaatle namaz yasaklandı mı?

Camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Birçok iş yerinin kapatılması ile genç ve yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama uygulamasının açıklanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de camiler oldu. Peki camide namaz kılınacak mı? Kovid-19 nedeniyle cemaatle namaz yasaklandı mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor.
Camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti. Cuma namazı kılacak olan vatandaşlar ise camiler bugün kapalı mı, cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz yasaklandı mı?

CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK MI?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZI KILABİLECEK Mİ?

  • İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

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