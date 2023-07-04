Camiler çocuklarla şenlendi: Yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen yaz Kur’an kursları açıldı. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde dün eğitim vermeye başlayan kurslar için kayıt başvuruları 10 Temmuz’a kadar alınmaya devam edilecek. Yatılı yaz Kur’an kurslarında da dün eğitim başladı. İsteyen öğrenciler 24 Temmuz’dan itibaren tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz’da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur’an kurslarına da başvuru yapabilecek. Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlar için 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler başvurabiliyor. Yaz Kur’an kursları eğitimleri 11 Ağustos’ta, yatılı yaz Kur’an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos’ta sona erecek.

Yaz Kur’an kursları deprem bölgesinde de hasarsız camiler ve konteyner kentlerde başladı. Kilis Müftü Vekili Cengiz Çolak, kursun başlaması dolayısıyla merkez Hacı Mustafa Cümbüş Camisi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Şanlıurfa’da ise 586 kurs ve 2 bin 136 camide öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra dini bilgiler eğitimi de verilecek. Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınarak sabah ve öğleden sonra kurs açabilecek. Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise kursların başlaması dolayısıyla Mehmet Kırçalı Camisi’nde çocuklarla bir araya geldi. Müftü Haliloğlu, burada, yaz Kur’an kurslarıyla, vatanına, milletine hizmet verecek gençleri geleceğe hazırladıklarını ifade etti. Adıyaman’da da yaz Kur’an kursları başladı. Mehmet Kırçalı Camisi’nde kurs gören öğrencileri ziyaret eden müftülük görevlileri, öğrencilerle bir araya geldi. Osmaniye’deki Kur’an kursuna gelen Osman Efe Türk de Kur’an okumayı öğrenmek istediğini, sosyal aktivitelerle de güzel vakit geçirdiğini anlattı.