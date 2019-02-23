Hayat Çamlıca Camisinde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu
AKTÜEL

Çamlıca Camisi'nde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi'nde ilk ezan sesi 7 Mart'ta duyulacak.

Haber Merkezi AA
Çamlıca Cami
Çamlıca Cami

İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, 7 Mart'ta Regaip Kandili'nde okunacak.

Regaip Kandili'nde okunacak

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin açılışına sayılı günler kaldı.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, 7 Mart Perşembe sabah namazından itibaren camide ezan ve selaların okunmaya başlanacağını söyledi.

İstanbul'un incisi: Çamlıca Cami
OYNAT 01:09
İstanbul'un incisi: Çamlıca Cami
Dört yıl önce inşaatına başlanan Çamlıca Cami'nde sona yaklaşılıyor. Toplam 60 bin kapasitelik caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi, İstanbul'da yaşayan 72 milleti temsil ediyor. İşte muhteşem yapının detayları.


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