Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı: Vatandaşlar koronavirüse rağmen şehitlere koştu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla başta Gelibolu Yarımadası olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar, yarımadanın Tarihi Alanı’ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlik ve anıtları gezen vatandaşlar, şehitler için dua okudu. Bazı aileler, alanda çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Malatya’da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle törenlerin iptal edilmesine rağmen şehitleri anmak için Çanakkale’ye geldiklerini söyledi. İstanbul’dan gelen Ayten Yiğit ise şehitlere manevi borçlarını ödemek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti. Bu önemli günde şehitleri anmak istediklerini anlatan Yiğit, “Onlar bizim için burada savaşıp şehit düştü. Burada yatıyorlar. Onları ziyarete gelmesek bizim için büyük ayıp olur” ifadelerini kullandı. Güven Yaşar da ailesiyle İstanbul’dan gelip şehitler için dua ettiklerini, onları minnetle andıklarını kaydetti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Bu sırada “TCG Heybeliada” gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.

Gelibolu

ANKARA’DA ŞEHİTLİKTE DUA EDİLDİ

Cebeci Asri Mezarlığı

Ayrıca, şehit edilen Türk diplomatlar ve vatandaşlar, Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Birçok dışişleri mensubu, yabancı diplomat ve şehit yakınlarının da bulunduğu tören, Kur’an-ı Kerim tilavetinin, şehitler için dua edilmesinin ve şehitlik anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi. Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlen törende ise İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan dua etti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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ZAFER PAYLAŞIMLARI

Bakanlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini okuduğu video ile mesajını paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaşımında, “#18MartÇanakkaleZaferi’nin 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. #ÇanakkaleGeçilmez.” ifadelerine yer verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da zafer paylaşımları yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanları saygı ve rahmet ile andı.

ÜNLÜLERDEN ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Ünlü isimler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Sinema, müzik, edebiyat ve spor dünyasından tanınan simaların seslendirdiği türkü, bütün dijital platformlardan yayınlandı. Müzik yönetmenliğini Ali Kemal Arapoğlu’nun üstlendiği eser, Taşkın Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, bütün geliri şehit ailelerine bağışlanacak projenin klip yönetmenliğini ise Erol Koçan yapıyor. Esere Onur Şan, Kürşat, Ali Nuri Türkoğlu, Çiğdem Tunç, Tanju Colak, Nadide Sultan, Mustafa Arapoglu, Abidin Yerebakan, Açelya Elmas, Erhan Ufak, Şenol İpek, Nida Şan, Afrikalı Ali, Arif Güngör, Erol Koçan, Mustafa Sefa Güvenir, Asiye Palu, Ali Buhara Mete, Ebru Cansın Palaur, Levent Akçay ve Sergio Gürlek katkı sunuyor.