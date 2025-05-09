Cansuyu 2025 yılı kurbanına hazır

Bu yılki kurban organizasyonunun Gazze ayağında büyük sıkıntılar olduğunu bildiren Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, " Sadece Gazze kurban etleri konserve olarak ulaştırılacak. Geçen sene Gazze’nin içinde 202 tane küçükbaş hayvan bulabildik. Zaten bizden başka kimse orada kurban kesmedi. Ancak bu sene yaptığımız onca araştırmalarımıza rağmen Gazze’nin içerisinde kurbanlık hayvan temin edemedik. O nedeniyle Gazze için bağışlanacak olan kurbanları dışarıda kestireceğiz, konserve yaptırıp Gazze halkına ulaştıracağız İnşallah. İlk defa böyle bir uygulama yapacağız. Bu yıl hayvan temin edemediğimizden dolayı, Gazze’de hayvan bulunmadığından dolayı, mecburiyetten dolayı böyle bir uygulama yapacağız. Yoksa bizim ana hedefimiz kurbanı kestiğimiz bölgede etini muhtaçlara dağıtıp taze et yedirmektir. Biz bugüne kadar buna dikkat ettik. İki gün sonraya bırakmadık. Başka bir şeye çevirmedik. Kurbanı kestik, etini dağıttık. Ama bu yıl burada bir mecburiyet var, zorunluluk var. İnşallah bu sene konserve olarak göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.