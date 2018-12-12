Hayat Çaresiz kalan baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor
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​Çaresiz kalan anne baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor

Çaresiz kalan baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 çocukları kalbi delik ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Sungur çifti, derme çatma evlerinde bir yardımseverin getirdiği tabutları kırıp tahtalarını yakarak ısınmaya çalışıyor.

DHA
Bir yardımseverin verdiği tabutu kırarak yakacak yapan baba, çocukları için taziye evlerinden yemek topladığını söyledi.
Bir yardımseverin verdiği tabutu kırarak yakacak yapan baba, çocukları için taziye evlerinden yemek topladığını söyledi.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Ozan Sokak'taki derme çatma bir evde yaşayan Sungur ailesi, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Motosiklet kazasından sonra unutkanlık yaşamaya başlayan Kudbettin Sungur, eşi ve 2 çocuğunu soğukta, bir yardımseverin getirdiği tabutları kırıp tahtalarını yakarak ısıtmaya çalışıyor. 4 kişilik aile, karınlarını da yemek fabrikaları ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayarak, doyurabiliyor.

Baba Sungur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İki oğlum Bünyamin ve Yusuf zihinsel engelli ve kalpleri delik dünyaya geldi. Birini ameliyat ettirebildim. Üç tekerlekli bisiklet ile yük taşıyarak para kazanıyorum. Kirada oturuyoruz. Aylık 400 lira kira ödüyorum. Çocuğumun engelli maaşı var, 3 ayda bir 400 lira. Bu parayı da kiraya veriyorum. Nusaybin Sosyal Yardımlaşma 3 ayda bir 100 lira veriyor. Başka da yardım alamıyorum. Çoğu zaman evde yiyecek olmadığı için, yemek fabrikalarından ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayıp çocuklarıma getiriyorum. Isınmak için yakacak odunum yoktu. Bir vatandaş tahtalardan yapılmış tabutları getirdi. Kırıp, tahtalarını sobada yakıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum."

DHA
Küçük bir el arabası olan Kudbettin Sungur, yük taşıyarak para kazanıyor.

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