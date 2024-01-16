Çarıklı milyoner olduk: Paraları kapıştılar

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” adıyla bilinen dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan’ın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı. Müştekiler Mert Zeydanlı ve Nuray Şengüler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz alan müşteki Nuray Şengüler, Seçil Erzan’ı 15 yıldır tanıdığını belirterek, eşinin hastane masrafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu söyledi. Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek, “Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı. Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma etmeyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kağıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok. Şikayetçiyim” diye konuştu.

TEHDİT ETMEMİŞ

Semih Kaya da mahkemede tanık sıfatıyla dinlendi. Mahkeme başkanının “Seçil Erzan size fazla para verdiğini söylüyor, ne dersiniz?” sorusu üzerine Kaya, yurt dışında Çekya’nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığını hatırlatarak, “Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacımın olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?” sözlerini sarf etti.

Seçil Erzan’ın avukatı tarafından, “Paranızı almak için mi baskı yaptınız?” sorusu üzerine Kaya, baskı yapmadığını ifade etti.

Erzan, eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile mahkemede ilk kez karşılaştı. Tanık olarak ifade veren Gürol, Erzan ile Temmuz 2022’de tanıştığını belirterek, “Benim tanıdığım dönemde Seçil bankada çalışıyordu, sevilen, başarılı ve çalışkan bir kadındı. Herhangi bir illegal davranışını görmedim. Aralık ayının sonları, Ocak ayının bu zamanları Seçil ile ilgili her şey 180 derece bozulmaya başladı. Hayat dolu insan gitti, gizli telefon konuşmaları olmaya başladı. Birkaç defa denk geldim, Candaş geldiği anda telefon kapanmaya başlar oldu. Beni aldattığını bile düşündüm. Açıkçası ben Seçil ile her şey çok iyiyken bir anda 180 derece dönmesine şaşırdım” şeklinde konuştu. Gürol ifadesinin devamında, “Seçil’in böyle bir işin içinde olması hayal gücümün de ötesindeydi” ifadelerini kullandı.

ZORLA GETİRİLECEKLER

Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Emre’nin parası 10 kişiye dağıtıldı

Emre Çolak’a karşı banka müdürü olarak sorumlu olduğunu, HTS kayıtlarının ortaya çıkması gerektiğini belirten Erzan, “ Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Bu para bende değil” dedi. Sanık Erzan, Emre Belözoğlu’nun parasının 10 kişiye dağıtıldığını, kendisine teslim edilen paraların ise müştekilerce yüksek faiz beklentisiyle verildiğini iddia etti. Gerçek mağdurlar adına üzüldüğünü dile getiren sanık Erzan, banka kayıtlarını yazdığı ajandalarını, bankanın kendisinden aldığını öne sürdü.

Paralar kapışılıyordu

Duruşmada söz alan Erzan, “Parayı aldığımda bagajın kapağı açılınca kapışılıyordu. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya’ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım” dedi. Semih Kaya ise, “Erzan’dan 3.5 milyon dolar parça parça para aldım. Aldıklarımın hepsini Denizbank hesabına yatırdım” dedi.







