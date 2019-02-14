Hayat Cem Yılmaz bilet isteyen arkadaşlarına tepki gösterdi
AKTÜEL

Cem Yılmaz bilet isteyen arkadaşlarına tepki gösterdi

Cem Yılmaz bilet isteyen arkadaşlarına tepki gösterdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi için kendisinden bilet isteyen arkadaşlarına isyan etti. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Yılmaz, "Sizi davet edemem. İş bu. Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi için kendisinden bilet isteyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından isyan etti.

Komik bir dille tepki gösterdi

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisinin biletleri satışa sunulduğu gün tükenmişti. Ünlü komedyen, gösterisi için bilet talep eden kişilere komik bir dille tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, "Gösteri için yer isteyen eş dosta da bir notum var. Bu benim nişanım, kına gecem değil. Sizi davet edemem. İş bu. Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya?" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz bir saatte karaborsaya düştü
HAYAT
Cem Yılmaz bir saatte karaborsaya düştü

Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid mesajı
HAYAT
Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid mesajı

Çiğ köfteci Ali Usta'dan dayak yiyen gençlerden şaşırtan açıklama
HAYAT
Çiğ köfteci Ali Usta'dan dayak yiyen gençlerden şaşırtan açıklama

Wilma Elles Türkiye’de gayrimenkul zengini çıktı
HAYAT
Wilma Elles Türkiye’de gayrimenkul zengini çıktı
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.