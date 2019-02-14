Cem Yılmaz bilet isteyen arkadaşlarına tepki gösterdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi için kendisinden bilet isteyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından isyan etti.

Komik bir dille tepki gösterdi

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisinin biletleri satışa sunulduğu gün tükenmişti. Ünlü komedyen, gösterisi için bilet talep eden kişilere komik bir dille tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, "Gösteri için yer isteyen eş dosta da bir notum var. Bu benim nişanım, kına gecem değil. Sizi davet edemem. İş bu. Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya?" ifadelerini kullandı.

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