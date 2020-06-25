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Hayat Cemaatle ilk sabah namazı Camiler üç ay sonra sabah namazı için cemaate kapılarını açtı
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Cemaatle ilk sabah namazı: Camiler üç ay sonra sabah namazı için cemaate kapılarını açtı

Kovid-19 önlemleri nedeniyle tarihi sessizlik yaşayan camiler, öğle, ikindi ve cuma namazlarının ardından diğer vakitlerde de cemaate kapılarını açtı. Üç aylık aradan sonra sabah namazı için camilerde bir araya gelen vatandaşlar, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu, maske takmayı da ihmal etmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar üç aylık aradan sonra sabah namazı için camilerde bir araya geldi
Vatandaşlar üç aylık aradan sonra sabah namazı için camilerde bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, İstanbul ve diğer illerde ilk sabah namazı kılındı. Erbaş’ın açıklamasının ardından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi. Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi’ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namaz öncesinde Kur’an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.

Uzun zaman sonra cemaatle ilk sabah namazı
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Uzun zaman sonra cemaatle ilk sabah namazı
Bursa'daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

VATANDAŞLAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Bursa’da da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı. Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı’dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami’de de eda edildi. Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camisi de sabah namazında cemaat kalabalığı yaşadı. Cami imamı namaza başlamadan önce, “Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım” uyarısında bulundu. Namazın ardından vatandaşlardan Mücahit Coşkun, “İlk gün açılışını yapalım dedik. Çok şükür bugüne de. Allah beterinden korusun. Ramazan ayını bile buruk geçirdik. Cuma namazımıza bile çok şükür 2-3 haftadır gidiyoruz. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin” ifadelerini kullandı. Edirne’de kentin simge camisi Selimiye Camisi’ne gelen vatandaşlar da 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş da namaza katıldı. Yıllık iznini Türkiye’de geçirmek için tatile gelen gurbetçilerden Bayram Akkaş, koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi. Daha iyi günler yaşanacağını belirten Akkaş, “Hükümetimize ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Beş vakit namazı camide kılmayı özlemiştik. İnsan ne de olsa özlüyor. Salgın nedeniyle buna katlanmak zorunda kaldık” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul’un camileri 29 Mayıs’ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
FOTOĞRAF 16
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı.
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Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.
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Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
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Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.
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Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı <br> <br> Namaz önce Kur’an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.
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Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.
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Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.
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Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, “Çok heyecanlıyız, Allah’a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk” dedi.
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Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, “Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız” diye konuştu.
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Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı.
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Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı.
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Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete ara verilen camiler salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camilerin 5 vakit toplu ibadete açılacağını duyurmasının ardından Bursa’da cemaat ile ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de kılındı.
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Bursa’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, cemaat sabah namazında camilere kavuştu. Üç ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.


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