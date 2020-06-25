Cemaatle ilk sabah namazı: Camiler üç ay sonra sabah namazı için cemaate kapılarını açtı

Vatandaşlar üç aylık aradan sonra sabah namazı için camilerde bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, İstanbul ve diğer illerde ilk sabah namazı kılındı. Erbaş’ın açıklamasının ardından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi. Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi’ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namaz öncesinde Kur’an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.

VATANDAŞLAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Bursa’da da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı. Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı’dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami’de de eda edildi. Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camisi de sabah namazında cemaat kalabalığı yaşadı. Cami imamı namaza başlamadan önce, “Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım” uyarısında bulundu. Namazın ardından vatandaşlardan Mücahit Coşkun, “İlk gün açılışını yapalım dedik. Çok şükür bugüne de. Allah beterinden korusun. Ramazan ayını bile buruk geçirdik. Cuma namazımıza bile çok şükür 2-3 haftadır gidiyoruz. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin” ifadelerini kullandı. Edirne’de kentin simge camisi Selimiye Camisi’ne gelen vatandaşlar da 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş da namaza katıldı. Yıllık iznini Türkiye’de geçirmek için tatile gelen gurbetçilerden Bayram Akkaş, koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi. Daha iyi günler yaşanacağını belirten Akkaş, “Hükümetimize ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Beş vakit namazı camide kılmayı özlemiştik. İnsan ne de olsa özlüyor. Salgın nedeniyle buna katlanmak zorunda kaldık” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul’un camileri 29 Mayıs’ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

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