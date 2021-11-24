Hayat Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı Gözaltına alındı
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Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı: Gözaltına alındı

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdı. Yanındaki kişiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Kurtoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı: Gözaltına alındı
Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı

Olay, Sarıyer İstinye’de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye’de bulunan restorana gitti.

Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

  • Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay’a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı: O anlar kamerada
OYNAT 00:46
Cengiz Kurtoğlu tartıştığı iş insanına bıçakla saldırdı: O anlar kamerada
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdı. Yanındaki kişiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Kurtoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.


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