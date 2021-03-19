Hayat Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TRT 1de yayınlanacak
AKTÜEL

'​Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ilk kez TRT 1'de yayınlanacak

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ilk kez TRT 1'de yayınlanacak

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu edinen “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu”, 22 Mart Pazartesi 20.00’de TV’de ilk kez TRT 1’de ekrana gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck
Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck

Rekorları, şampiyonlukları, dünya spor tarihine kazınan nice başarılarla yer edinen halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Mart Pazartesi 20.00’de TV’de ilk kez TRT 1’de ekrana gelecek.

Pazartesi akşamları saat 9'da ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekran macerasına bu hafta ara verecek.

TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti

OYNAT 03:15
"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin müziği büyük beğeni topladı
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', filmine özel hazırlanan 'Naim' şarkısı internette yayımlandı. Rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio'nun söz ve müziğini yaptığı şarkının klibi, çekimleri halen devam eden filmden görüntüler eklenerek tamamlandı. Şarkı sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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