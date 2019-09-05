Hayat Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti

Çekimleri devam eden 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin afişini halk seçti. Sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, efsanevi sporcunun rekor üstüne rekor kırdığı podyuma çıkarken sırttan göründüğü tasarım en fazla oyu aldı. Bu özel afişte, “Başarıya giden yolda tüm Türkiye arkanda” mesajı veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor.
Yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor.

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Dijital Sanatlar Yapımevi’nin son filmi, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi afişi için sosyal medya üzerinden açılan oylama sonuçlandı.

15 tasarım hazırlandı

Tasarımcı Emre Erdem ve 70x 00 ekibi önce farklı konseptler içeren 15 tasarım hazırladı. Afişlerin yazı karakterinde Süleymanoğlu’nun zafer işareti olarak hafızalara kazınan yumruk yaptığı sağ eli tipografiye yerleştirildi. Tüm afişlerde logo bu şekilde kullanıldı.

Sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcumuzun başarı hikayesini hissettiren fotoğraflarla, dönemin ruhunu taşıyan renkler kullanılarak hazırlanan afişlerde azim, hırs, birlik-beraberlik ve halkın sonsuz desteği gibi çok özel konular tema olarak işlendi. Ön elemenin ardından bu on beş tasarımdan dört tanesi oylamaya açıldı. En fazla oyu alan tasarım, filmin tüm tanıtımlarında kullanılmak üzere seçildi.

"Türk Halkı Seninle"

Oyların büyük çoğunluğunu alan, Naim Süleymanoğlu’nun sırttan göründüğü afişte, “Başarıya giden yolda Türk milleti arkanda” mesajı veriliyor ve NAİM yeni bir rekora doğru podyuma yürürken omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor.

Sosyal medyada oylamaya katılan kişiler arasından yapılan çekilişle belirlenen 5 kişi de filmin galasına katılım hakkı kazandı.

İşte afişi:

Yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor. Film, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla pek yakında vizyona girecek.

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni teaser
OYNAT 01:01
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni teaser
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmine özel hazırlanan ikinci tanıtım videosu yayımlandı.

OYNAT 03:15
"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin müziği büyük beğeni topladı
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', filmine özel hazırlanan 'Naim' şarkısı internette yayımlandı. Rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio'nun söz ve müziğini yaptığı şarkının klibi, çekimleri halen devam eden filmden görüntüler eklenerek tamamlandı. Şarkı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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