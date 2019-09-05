Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Dijital Sanatlar Yapımevi’nin son filmi, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi afişi için sosyal medya üzerinden açılan oylama sonuçlandı.

15 tasarım hazırlandı

Tasarımcı Emre Erdem ve 70x 00 ekibi önce farklı konseptler içeren 15 tasarım hazırladı. Afişlerin yazı karakterinde Süleymanoğlu’nun zafer işareti olarak hafızalara kazınan yumruk yaptığı sağ eli tipografiye yerleştirildi. Tüm afişlerde logo bu şekilde kullanıldı.

Sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcumuzun başarı hikayesini hissettiren fotoğraflarla, dönemin ruhunu taşıyan renkler kullanılarak hazırlanan afişlerde azim, hırs, birlik-beraberlik ve halkın sonsuz desteği gibi çok özel konular tema olarak işlendi. Ön elemenin ardından bu on beş tasarımdan dört tanesi oylamaya açıldı. En fazla oyu alan tasarım, filmin tüm tanıtımlarında kullanılmak üzere seçildi.

"Türk Halkı Seninle"

Oyların büyük çoğunluğunu alan, Naim Süleymanoğlu’nun sırttan göründüğü afişte, “Başarıya giden yolda Türk milleti arkanda” mesajı veriliyor ve NAİM yeni bir rekora doğru podyuma yürürken omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor.

Sosyal medyada oylamaya katılan kişiler arasından yapılan çekilişle belirlenen 5 kişi de filmin galasına katılım hakkı kazandı.

İşte afişi:

Yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor. Film, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla pek yakında vizyona girecek.