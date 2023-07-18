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CHP'li İBB ve Büyükçekmece Belediyesi heykel sempozyuma hazırlanıyor: Hizmete dair hiçbir şey yok

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor. Büyükçekmece Belediyesi, 24'ncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor. Heykeltıraşların bu yıl da çeşitli heykeller yapacağı etkinlik 5 Ağustos'ta son bulacak.

12:49 . 18/07/2023 Salı
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Heykeltıraşların bu yıl da çeşitli heykeller yapacağı etkinlik 5 Ağustos'ta son bulacak.

Heykeltıraşların bu yıl da çeşitli heykeller yapacağı etkinlik 5 Ağustos'ta son bulacak.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li belediyeler, tam tersi uygulamaları devreye sokuyor. Bu kapsamda son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir olmuştu.

Sıra Büyükçekmece Belediyesi'nde: Uluslararası Heykel Sempozyumu başlıyor

İzmir'deki heykelin ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24’üncü kez kapılarını açıyor. 26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenlenecek.

Heykeltıraşlar 5 Ağustos'a kadar çalışacak

Sempozyuma katılacak heykeltıraşlar etkinlik sonuna kadar heykel yapacak. Heykel sempozyumunun yanı sıra fotoğraf, dans ve el sanatlı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca çeşitli sanatçıların katılacağı konserler de düzenlenecek. 5 Ağustos'ta sona erecek sempozyumda yapılacak heykellerle, daha sonra Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi adı altında etkinlik yapılacak.



#İBB
#Büyükçekmece Belediyesi
#Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi
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