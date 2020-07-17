CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi

Terör örgütü PKK’nın içindeki infazları çarpıcı delillerle anlatmasıyla bilinen Aytekin Yılmaz, CHP’nin fonladığı Halk TV tarafından sansürlendi. Terör örgütünün İmralı’daki lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl bir diktatör olduğunu anlatan ‘Son Diktatör’ isimli kitabını konuşmak için Halk TV’de program yapan İsmail Saymaz ile çekim yapan Aytekin Yılmaz’ın röportajı yayından kaldırıldı. Aytekin Yılmaz, Halk TV tarafından kendisine uygulanan sansürü sosyal medyada hesabından duyurdu. Yılmaz, “Gazeteci İsmail Saymaz'la Halk Tv'de yeni kitabım 'Son Diktatör' üzerine yaptığımız program, RTÜK kaygısı nedeniyle kanal tarafından iptal edildi” dedi.

"HDP'lilerden rahatsız olmayan RTÜK benden neden rahatsız?"

Yılmaz, Halk TV’nin sansür bahanesi olarak RTÜK kaygısını öne sürmesi için de “Hiçbir HDP’li siyasetçinin konuşması HALK TV de RTÜK kaygısıyla iptal edilmedi. Ama benimle yapılan röportaj iptal edildi, sebep ne ola acep? HDP’lilerden rahatsız olmayan RTÜK, benden neden rahatsız oluyor'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Aytekin Yılmaz ile yaptığı röportaj Halk TV tarafından sansürlenen İsmail Saymaz ise bir açıklama yapmadı. Saymaz, bir bölümü ekrandan kaldırılan programının içeriğini Twitter hesabından duyurmayı da ihmal etmedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'la Halk Tv'de yeni kitabım 'Son Diktatör' üzerine yaptığımız program, RTÜK kaygısı nedeniyle kanal tarafından iptal edildi. — Aytekin Yılmaz (@yilmaz_aytekin) July 16, 2020

Halk TV sansürü Diyarbakır annelerinin PKK'yı dize getirdiği günlerde geldi

Aytekin'in Yılmaz'ın PKK içindeki infazları, baskıları ve örgüte adam devşirmek için yapılan kaçırma olaylarına dair tanıklıkları aylardır Diyarbakır'daki HDP binası önünde eylem yapan anne ve balarının da gündemindeydi. Aytekin Yılmaz'ın bilinmeyen PKK'yı kaleme aldığı kitaplarından cesaretle HDP'nin kapısına dayanan anneler, delil olarak da Yılmaz'ın tanıklıklarını dile getiriyorlar. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 320 gündür devam ediyor ve şu zamana kadar 15 aile PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuştu.

HDP ile ittifak halindeki CHP'nin fonladığı Halk TV'nin, PKK'daki çözülmenin hızlanmasına katkı sunacağı konuşulan 'Son Diktatör' kitabını sansürlemesi kafalarda soruş işaretleri oluşturdu. Aytekin Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Gerçek Hayat dergisine verdiği röportajda "Annelerin direnişinden sonra çocukları dağa çıkarmak kolay olmayabilir" demişti.

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