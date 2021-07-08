Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın ağabeyi gözaltına alındı

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Uruguay'a özel bir ekip gidecek

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın’ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Hakkında birçok suçtan arama kararı vardı

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

Mehmet Aydın için 75 bin yıl hapis cezası isteniyor

Öte yandan Mehmet Aydın hakkında 2018 yılında dava açılmıştı.

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Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

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